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Yerel

Utanmasalar şirket kurup uyuşturucu satacaklardı!

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Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda, kiraladıkları ofisi uyuşturucu ticaretinde kullandıkları tespit edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İkamet ve ofiste yapılan aramalarda satışa hazır halde uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen saha çalışmalarında ilk olarak E.Ç. (27) isimli şahsın üst araması yapıldı. Şüphelinin üzerinden 2 parça halinde 9,95 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Soruşturmayı ilerleten asayiş ve narkotik polisleri, E.Ç.'nin uyuşturucu trafiğini R.T. (38) ve S.T. (27) isimli şahıslarla birlikte yürüttüğünü belirledi. Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticareti faaliyetlerini gizlemek ve yürütmek amacıyla Adapazarı ilçesinde bir ofis kiraladıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonu gerçekleştiren ekipler, şahısların Adapazarı’ndaki ikametlerine ve uyuşturucu ticareti için kullandıkları kiralık ofise eş zamanlı baskın düzenledi.

İkametler ve ofiste yapılan detaylı aramalarda; 13 parça halinde satışa hazır hale getirilmiş 110,9 gram kokain, 17 parça halinde yine satışa hazır 41,44 gram skunk, 7 sentetik ecza (lyrica), uyuşturucu tartımında kullanılan 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.T., savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan E.Ç. ve R.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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