Utanmasa şehitleri gazileri suçlayacak

Hakkı Bilir İstanbul

Milletin iradesi ve onayıyla hiçbir zaman iktidar olamayacağını iyi bilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal bir tavır daha geldi. Yalan ve çarpıtma siyasetiyle politik rant elde etmeye çalışan Kılıçdaroğlu, iktidara geldikleri taktirde KHK ile işine son verilen terör iltisaklı isimleri tekrardan devlete yerleştireceklerini açıkladı. “Kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim” açıklamasıyla Türkiye karşıtı mihraklara göz kırpan Kılıçdaroğlu, devletin stratejik birimlerini oy uğruna peşkeş çekeceğini de beyan etmiş oldu. 15 Temmuz sonrası ilgili birimlerin büyük mücadelesi sonrası 102 bin 551 kişi başta FETÖ, PKK ve DHP-C olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten men edilirken, aynı isimlerin Kılıçdaroğlu tarafından görevlerine iade edileceğinin açıklanması tepki çekti.

15 Temmuz ruhuna düşmanlık

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, gazileri ve şehitlerimizi mi suçluyor? Terörle iltisakı nedeniyle görevden el çektirilmiş kişileri devlete alacağım demek, 15 Temmuz ruhunu tanımıyorum demektir. Bizler devletimiz ve milletimiz için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırız. Türkiye’yi yönetmeye namzet bir partinin lideri oy uğruna bu açıklamayı yapması kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının incitici olduğunu kaydeden Bulut, şunları kaydetti: “Devletimizin titiz çalışması sonucu tespit edilenler görevden el çektirilirken, hangi gerekçeyle bu simleri geri görevine iade edeceksiniz? Bunun adı siyaset yapmak değildir. Muhalefet hiç değildir. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları bu vatanın kuruluşundan bu güne kadar canının vermekten çekinmemiş aziz şehitlerimizin ruhaniyetini incitmiştir. Gazilerimizi ise bir kez daha yaralamıştır.”

Türkiye düşmanlarına yeşil ışık

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır da, “CHP, Türkiye karşıtı mihraklarla işbirliği yapmaktan çekinmiyor. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ortaya çıktı, o zamandan beri yılmaz savunucuları oldular. Sınırımızda bize saldıran PYD’ye ‘arkadaşlar’ demekten çekinmeyen bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok şaşırtıcı bir açıklama olmamış. Politikalarına yakışan bir tavır” dedi. CHP’nin siyasi sorumluluktan uzak davrandığını kaydeden Çakır, şöyle devam etti: “Terör iltisakı nedeniyle görevden el çektirilmiş isimleri nasıl ve ne şekilde güvenecek de geri iade edecek burası muamma. Bu yapılan siyaset değildir. Üç beş oy fazla alabilmek adına bu tarz açıklamaların yapılması siyasetin ağır sorumluluğuyla asla bağdaşmıyor.”

