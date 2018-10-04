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Utanmadan video çekip, takipçileriyle paylaştılar! 'İnsanlık ölmüş' dedirten olay

Adana'da insanlıktan nasibini almamış bazı vatandaşlar, Seyhan Nehri'ne bağlı sulama kanalında sürüklenen kadın cesedini, cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:10
Utanmadan video çekip, takipçileriyle paylaştılar! 'İnsanlık ölmüş' dedirten olay

Adana'da bazı vatandaşlar, sulama kanalında sürüklenen bir kadın cesedini sudan çıkarmak yerine, cep telefonuyla görüntüleyip paylaşmayı tercih ettiler. 

Olay, sabah saatlerinde Seyhan İlçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kadın cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen su altı ekipler, sürüklenen kadın cesedini sudan çıkardı.

Takipçileriyle paylaştılar

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar kanal kenarına koşarak cep telefonlarıyla olayı görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Bir vatandaş ise, gazetecilere "Bu yaşananları bende sizin gibi görüntüleyip, sosyal medyadaki takipçilerimde paşlaşıyorum" dedi. Polis ekipleri ise, toplanan kalabalığı çevreden uzaklaştırdı. Polis, kadının kimliğini araştıyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:10
  1. Adana
  2. Seyhan Nehri
  3. Sulama kanalı
  4. Kadın cesedi
  5. kurtarma çalışması
  6. İnsanlık bitmiş
  7. videoya çektiler

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