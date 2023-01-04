Utanmadan paylaştı! 'Köpeklerimin aylık masrafı 30 bin TL'

İsraf ve yozlaşma bataklığında sürünen sunucu Seren Serengil, köpekleri için aylık 30 bin TL'lik masraf yaptığını gösteren makbuzu paylaştı! Yeni asgari ücretin neredeyse 4 katı olan 'köpek masrafı' tepkilere yol açtı.

KÖPEKLERİMİN AYLIK MASRAFI 30 BİN TL

Instagram hesabından köpeğinin tedavi masraflarının yer aldığı makbuzu yayınlayan Seren Serengil, ‘Noynoy’un fıtık ameliyatı 18 bin TL. Helali hoş olsun da benim beş köpeğim var aylık veteriner, mama, kuaför bakımları 30 bin TL’yi buluyor.' dedi