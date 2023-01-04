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Medya Utanmadan paylaştı! 'Köpeklerimin aylık masrafı 30 bin TL'
Medya

Utanmadan paylaştı! 'Köpeklerimin aylık masrafı 30 bin TL'

İsraf ve yozlaşma bataklığında sürünen sunucu Seren Serengil, köpekleri için aylık 30 bin TL'lik masraf yaptığını gösteren makbuzu paylaştı! Yeni asgari ücretin neredeyse 4 katı olan 'köpek masrafı' tepkilere yol açtı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 10:17:00 -
Utanmadan paylaştı! 'Köpeklerimin aylık masrafı 30 bin TL'

İsraf ve yozlaşma bataklığında sürünen sunucu Seren Serengil, köpekleri için aylık 30 bin TL'lik masraf yaptığını gösteren makbuzu paylaştı! Yeni asgari ücretin neredeyse 4 katı olan 'köpek masrafı' tepkilere yol açtı.

KÖPEKLERİMİN AYLIK MASRAFI 30 BİN TL

Instagram hesabından köpeğinin tedavi masraflarının yer aldığı makbuzu yayınlayan Seren Serengil, ‘Noynoy’un fıtık ameliyatı 18 bin TL. Helali hoş olsun da benim beş köpeğim var aylık veteriner, mama, kuaför bakımları 30 bin TL’yi buluyor.' dedi

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Yorumlar

TÜRK ,OSMANLI SOYUNDAN

BEN BUNLARI HİÇ SUÇLAMAM VE BUNLAR KİMİN OKULUNDA OKUDULAR LAİK KEMALİST TÜRK CUMHURİYETİ OKULUNDA, EĞER BİR TOPLUM ŞERİATA HAKARET EDİYORSA DEMEK ŞERİAT NEDİR BİLMİYOR , HANGİ BAKANLIKTA EŞŞEK ÜRETİM MERKEZİ OKULLARINDA,,, BUNU KİM BAŞARDI KÜRESELCİ ÇETELER SİZLER DEVAM EDİN SONUMUZ ZATEN YA AMERİKA OLACAK VEYA AVRUPA,,, UZAYA BİLE GİTSENİZ ÇÖKERSİNİZ BİZLER MÜSLÜMANIZ DİNİMİZ KURANDIR ,,,

Mstf

Her hangi bir mahkeme durumunda hepsinin mahkemeye bildirdiği gelirleri asgari ücret oluyor nasılsa saf bir halk var karşılarında .. yaparlar tabi
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