SON DAKİKA
Yaşam Tam 50 yıl aynı yastığa baş koydular! Birkaç saat arayla vefat ettiler
Yaşam

Tam 50 yıl aynı yastığa baş koydular! Birkaç saat arayla vefat ettiler

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tam 50 yıl aynı yastığa baş koydular! Birkaç saat arayla vefat ettiler

Giresun’da 50 yıllık evli İsmet ve Ayşe Bıyıkçı çifti aynı gün birkaç saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Giresun’un Alucra ilçesinde 50 yıllık evli bir çiftin peş peşe gelen ölüm haberleri büyük üzüntü yaşattı. Mahallesi'nde yaşayan emekli Milli Eğitim personeli İsmet Bıyıkçı (75), dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Geçen birkaç saatin ardından eşi Ayşe Bıyıkçı (70)da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Bıyıkçı çifti, Alucra Merkez Camisi'nde dün kılınan cenaze namazının ardından Topçam Mahallesi Kabristanı'nda yan yana toprağa verildi.

