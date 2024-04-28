Utanma duygusunu yitirdik! Rezil olayım ama yeter ki popüler olayım

Sosyal medya hesabından yaptığı farkındalık içeren paylaşımlarıyla ilgi gören şarkıcı Aydilge, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda popülerlik uğruna yapılan davranışları sert bir dille eleştirdi.

"REZİL OLAYIM AMA YETER Kİ POPÜLER OLAYIM"

"Ne kadar ünlü olduğum değil de nasıl hatırlandığım daha önemli" sözlerini sık sık vurgulayan ve toplumsal konulara büyük bir titizlikle yaklaşan şarkıcı, şöyle konuştu:

"Eskiden utandığımız, birisi görürse rezil olurum dediğimiz şeyler artık bizi popüler kılan şeylere dönüştü ve bu çok tehlikeli. Çünkü utanma duygusunu yitirmeye başladık. Yani rezil olmaktan korkan insanlardık. Şimdiyse rezil olalım. Olmasına olalım önemli değil yeter ki popüler olalım. Varsın rezil olayım duygusu çok hakim."

Aydilge'nin açıklamalarıyla özellikle son yıllarda çığrından çıkan TikTok akımlarıyla rezil olmaktan asla çekinmeyen kitle ve sanat dünyasından bazı isimler akıllara geldi.

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