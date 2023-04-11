Utanın Kılıçdaroğlu ve ortakları! Ümit Özdağ'dan HDP standında tokat gibi sözler!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ümraniye'de HDP standını ziyaret etti. Özdağ, boş gördüğü standda, "Parti standının önüne geldik ama kimse yok. Muhtemelen dağa çıktılar." dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HDP'nin Ümraniye'deki standını ziyaret etti.
Özdağ, standın boş olduğunu gördü.
"Bütün siyasi partilerin stantlarını ziyaret ediyoruz." diyen Özdağ, "Şimdi de Yeşil Sol Parti standının önüne geldik ama kimse yok. Muhtemelen dağa çıktılar." ifadelerini kullandı.