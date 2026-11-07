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Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

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Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı’ndaki geleceği futbol gündeminin öne çıkan konuları arasına girdi. Dünya futbolunun yıldız isminin milli formaya veda edebileceği yönündeki iddialar büyük yankı uyandırdı.

#1
Foto - Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

41 yaşındaki yıldız futbolcu, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 234 maçta attığı 146 golle hem bir milli takımda en fazla forma giyen hem de en çok gol atan erkek oyuncu rekorlarını elinde bulunduruyor.

#2
Foto - Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Ronaldo, milli takımdaki son maçına eylül ayında UEFA Uluslar Ligi'nde çıktı. Portekiz'in Galler'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşma, tecrübeli futbolcunun milli formayla son mücadelesi oldu.

#3
Foto - Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Ülkesiyle 2016 Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2016) ve iki kez de UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Ronaldo'nun bu şekilde vedası, akıllarda soru işaretleri bıraktı.

#4
Foto - Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Bazı uluslararası basın kuruluşları, Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan anlaşmazlığın Portekizli yıldızın milli takım kariyerini noktalama kararında etkili olduğunu öne sürdü.

#5
Foto - Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Portekiz futbolu hakkında yayın yapan PortuGOAL'un yazarı Sean Gillen, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun vedasının Portekiz'de yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, yıldız oyuncunun doğru bir zamanda milli takımı bıraktığını ifade etti.

#6
Foto - Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Teknik direktör Jorge Jesus ile arasında yaşanan problemlerin de Ronaldo'nun kararını etkilediğini vurgulayan Gillen, "Belki de milli takıma veda etmeyi gelecek yaz UEFA Uluslar Ligi'nin sona ermesinin ardından planlıyordu ancak Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık bu kararı öne çekmesine neden olmuş olabilir. Şahsen Jesus, bu süreci oldukça bilinçli bir şekilde yönetti ve muhtemelen Ronaldo'ya artık istenmediğini hissettirdi." yorumunda bulundu.

#7
Foto - Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

İLK ULUSLARARASI KUPAYI KAZANDI Ronaldo'nun Portekiz'i EURO 2016'da şampiyonluğa taşımasının önemine vurgu yapan Gillen, bu ilk kupanın, başka hiçbir başarıyla kıyaslanamayacak kadar özel bir an olduğunun altını çizdi.

#8
Foto - Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Gillen, "2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak ülkesine tarihindeki ilk uluslararası kupayı getirdi. Portekiz bu yaz Dünya Kupası'nı kazansaydı bile 2016'daki zaferin oluşturduğu duyguyla yarışabileceğinden emin değilim. EURO 2016 ile iki Uluslar Ligi şampiyonluğunu bu kariyere eklemesi çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

"Ronaldo, kariyerinin en verimli döneminde daha güçlü bir Portekiz kadrosuyla oynasaydı çok daha fazlasını başarabilirdi." diyen İngiliz gazeteci, "Kariyerini futbol tarihinin en golcü oyuncusu olarak tamamlayacak. Peşinden büyük bir kararlılıkla koştuğu rekorlar ve rakamların mirasının temel taşları olduğu tartışılmaz." şeklinde konuştu.

#10
Foto - Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

RONALDO SONRASI PORTEKİZ'DE LİDERLİK Jesus'un, Ronaldo'nun ardından tek bir kişinin yerine "bir liderler grubu" oluşturmayı hedeflediğini düşündüğünü vurgulayan Gillen, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Ruben Dias'ın kaptanlık için en güçlü adaylar olduğunu söyledi. Ronaldo'nun ayrılmasının ardından hücum hattında daha akıcı bir oyunun tercih edileceğini aktaran İngiliz gazeteci, "Bernardo Silva ve Bruno Fernandes, kariyerlerinin ilerleyen dönemlerine yaklaşıyor, kendilerini 2028 Avrupa Şampiyonası öncesinde göstermeleri gerekecek. Artık golcü oyuncular konusu daha fazla gündeme gelecek. Gonçalo Ramos bu görev için olası aday olarak gösteriliyor ancak Milan'a transfer olduktan sonra henüz güçlü bir başlangıç yapamadı. Joao Felix ise daha fazla sorumluluk üstlenmekten keyif aldığına dair işaretler verdi. Yine de kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erken." dedi.

#11
Foto - Cristiano Ronaldo neden milli takımı bıraktı? Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

"Ronaldo'nun 23 yıllık milli takım kariyerindeki en önemli an hangisidir?" sorusunu da cevaplayan Gillen, EURO 2016 finalinin en unutulmaz an olduğunun altını çizdi. Gillen, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu hikaye, her Portekizlinin tüylerini diken diken etmeye devam edecek ve tüm dramatik yönleriyle yeni nesillere aktarılacak. Portekiz, ev sahibi Fransa karşısında favori değildi. Turnuvanın en iyi oyuncusu olan Ronaldo'nun sakatlanarak gözyaşları içinde oyundan çıkması ise yürek burkan bir andı. Kenarda topallayarak dolaşması ve takım arkadaşlarını sürpriz bir galibiyete ulaşmaları için motive etmeye çalıştığı görüntüler unutulmaz."

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