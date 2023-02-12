Utanacak mısın Ümit Özdağ? Enkaz başında oğlunu bekleyen yaralı anne: Beni Suriyeli bir çocuk çıkardı

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkımlara neden olan ve 25 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiği depremde devletin tüm kurumları milletle birlikte el ele yaraları sarmaya çalışıyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremde yabancı ülkelerden gelen ekipler de canhıraş bir şekilde enkaz altında kalanları çıkarmak için arama kurtarma ekipleriyle beraber mücadele ederken, muhalefet ise siyasi rant peşine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümeti karalamak amacıyla yalan-yanlış haberlerle algı operasyonu yaparken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise faşizan açıklamalarıyla felaket günlerinde dahi ırkçılık yapmayı sürdürüyor.

'Suriyeli hırsız' dedi Türk vatandaşı hafız çıktı

Özdağ, Türk vatandaşı hafız bir gönüllü için ‘Suriyeli hırsız’ diyerek attığı iftiranın ortaya çıkmasının ardından özür dileme erdeminde bile bulunamazken; bir takım faşist ve solcu çevreler tarafından Suriyeli düşmanlığı körüklenmeye çalışılıyor.

Sığındıkları Türkiye’de deprem felaketini yaşayan Suriyeli mülteciler ahlaksızca hedef alınırken İsmail Saymaz'ın, fark etmeden Twitter hesabından yayınladığı bir video acı gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

'Suriyeli komşum enkazdan çıkardı'

Yaralı halde, yıkılan binanın altında kalan oğlunun çıkarılmasını bekleyen Sebahat isimli depremzede kadın, kendisinin Suriyeli komşusunun yardımıyla enkazdan kurtarıldığını anlattı.

Enkazın altında göğüs hizasına kadar taş yığınları içinde kaldığını belirten vatandaş, “Suriyeli komşumuzun oğlu beni çıkardı.” dedi.

Canı pahasına enkaz altındaki Türk komşusunu enkazdan çıkararak hayatta kalmasına vesile olan Suriyeli gencin yardımı, birlik beraberlik adına anlamlı mesaj verirken; Ümit Özdağ ve avanelerinin yaşananlardan utanıp utanmayacağı ise merak konusu oldu.