  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TOKİ'nin konutları depremden dimdik çıktı!

Provokasyon timleri sahaya çıktı! Amaçları iç savaş ve isyan

‘Yalancı’ Oğuzhan Uğur’a şok! Bakan Kirişçi o haberi verdi

Herkes merak ediyor! İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem risk haritası

Mehmetçik hem deprem bölgesinde hem teröristlerin ensesinde! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

Uzman isimden o bölge için korkutan açıklama! Kahramanmaraş depreminden en az üç kat daha büyük olacak

Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Onarım işlemleri tamamlandı

Kılıçdaroğlu'nun küçümsediği depremi İspanyol ekibin şefi anlattı: Böylesini hiç görmedim!

THY duyurdu: Deprem bölgesinde tahliye uçuşları sürüyor! 24 bin 610 kişiyi bugün tahliye edecek!
Gündem Utanacak mısın Ümit Özdağ? Enkaz başında oğlunu bekleyen yaralı anne: Beni Suriyeli bir çocuk çıkardı
Gündem

Utanacak mısın Ümit Özdağ? Enkaz başında oğlunu bekleyen yaralı anne: Beni Suriyeli bir çocuk çıkardı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ başta olmak üzere bir takım solcu ve faşist çevreler tarafından afet zamanında bile Suriyeli düşmanlığı körüklenirken, taş yığınları arasında yaralı halde oğlunu bekleyen anne kendini Suriyeli bir komşusunun enkazdan çıkardığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 17:09:00 - 2023-02-12 17:10:33

 yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkımlara neden olan ve 25 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiği depremde devletin tüm kurumları milletle birlikte el ele yaraları sarmaya çalışıyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremde yabancı ülkelerden gelen ekipler de canhıraş bir şekilde enkaz altında kalanları çıkarmak için arama kurtarma ekipleriyle beraber mücadele ederken, muhalefet ise siyasi rant peşine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümeti karalamak amacıyla yalan-yanlış haberlerle algı operasyonu yaparken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise faşizan açıklamalarıyla felaket günlerinde dahi ırkçılık yapmayı sürdürüyor.

'Suriyeli hırsız' dedi Türk vatandaşı hafız çıktı

Özdağ, Türk vatandaşı hafız bir gönüllü için ‘Suriyeli hırsız’ diyerek attığı iftiranın ortaya çıkmasının ardından özür dileme erdeminde bile bulunamazken; bir takım faşist ve solcu çevreler tarafından Suriyeli düşmanlığı körüklenmeye çalışılıyor.

Sığındıkları Türkiye’de deprem felaketini yaşayan Suriyeli mülteciler ahlaksızca hedef alınırken İsmail Saymaz'ın, fark etmeden Twitter hesabından yayınladığı bir video acı gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

'Suriyeli komşum enkazdan çıkardı'

Yaralı halde, yıkılan binanın altında kalan oğlunun çıkarılmasını bekleyen Sebahat isimli depremzede kadın, kendisinin Suriyeli komşusunun yardımıyla enkazdan kurtarıldığını anlattı.

Enkazın altında göğüs hizasına kadar taş yığınları içinde kaldığını belirten vatandaş, “Suriyeli komşumuzun oğlu beni çıkardı.” dedi.

Canı pahasına enkaz altındaki Türk komşusunu enkazdan çıkararak hayatta kalmasına vesile olan Suriyeli gencin yardımı, birlik beraberlik adına anlamlı mesaj verirken; Ümit Özdağ ve avanelerinin yaşananlardan utanıp utanmayacağı ise merak konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Petrol, su, elektrik ve doğalgaz deprem bölgelerine mali hasarı, hesapları değiştirdi! İşte 84,1 milyar dolar tahmini
Ekonomi

Petrol, su, elektrik ve doğalgaz deprem bölgelerine mali hasarı, hesapları değiştirdi! İşte 84,1 milyar dolar tahmini

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş il merkeziyle Pazarcık ilçesi ve Narlı'ya, Gaziantep il..
Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un eşi isyan etti! Volkan Demirel'i de kattı: Yazıklar olsun size
Gündem

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un eşi isyan etti! Volkan Demirel'i de kattı: Yazıklar olsun size

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut depremde enkaz altında kaldı. Kendisinden hala bir haber alınamazken eşi Pınar Savut, teknik direktö..
Türkiye depremi konuşurken İBB’de olanlara bakın! Ekrem’in kreşi tamamlanmadan çöktü
Gündem

Türkiye depremi konuşurken İBB’de olanlara bakın! Ekrem’in kreşi tamamlanmadan çöktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Sultangazi’de yapımına devam edilen kreş inşaatı çöktü. İnşaatın çöken kısmı dron ile görünt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23