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Dünya Utana sıkıla duyurdular: Avrupa’nın o bölgesinde okullar odunla ısıtılacak
Dünya

Utana sıkıla duyurdular: Avrupa’nın o bölgesinde okullar odunla ısıtılacak

Rusya, Avrupa’ya giden ana doğal gaz boru hattını kapatırken Avrupa’da önlemler alınmaya başladı. Normandiya bölgesinde bazı okullar ısınma için doğalgaz tasarrufu sağlamak adına odun yakmaya başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 15:55:00 -
Utana sıkıla duyurdular: Avrupa’nın o bölgesinde okullar odunla ısıtılacak

Rusya, Avrupa’ya giden ana doğal gaz boru hattını kapatırken Avrupa’da önlemler alınmaya başladı.

Fransa hükümeti, elektrik ve doğalgaz destek paketini açıklarken şehirlerde karartma uygulamasına başladı.

New York Times’ın haberine göre Normandiya bölgesinde bazı okullar ısınma için doğalgaz tasarrufu sağlamak adına odun yakmaya başlayacak.

Bunlarla birlikte iş yerlerine ve vatandaşlara, “karneyle elektrik dağıtma” yoluna gidilmemesi için tasarruf çağrısı yapıldı. Gece ışıkları yanan reklam panoları kapatılacak, insanlar işlerine ortak bir otomobil kullanarak gidecek.

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