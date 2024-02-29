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Gündem Utan dünya! Gazze'de bu hafta açlıktan ölen çocuk sayısı 10'a yükseldi
Gündem

Utan dünya! Gazze'de bu hafta açlıktan ölen çocuk sayısı 10'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-02-29 22:56:00 - 2024-02-29 23:11:11
Utan dünya! Gazze'de bu hafta açlıktan ölen çocuk sayısı 10'a yükseldi

Bombardımandan kaçıp kurtulmayı başaran Gazzeliler açlık ve sefaletle mücadele ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenme nedeniyle 4 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle bu hafta açlıktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi.

Açıklamayı Gazze’deki Sağlık Bakanlığı yaptı.

Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 4 çocuğun daha hayatını kaybettiği bildirildi. Son ölümlerle birlikte Gazze Şeridi’nde bu hafta açlık ve susuzluktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi.

Filistinli yetkililer, bu hafta başında Gazze'nin tüm bölgelerine yeterli insani yardımın ulaşmaması halinde önümüzdeki günlerde binlerce kişinin açlıktan ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

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