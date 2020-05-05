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Usul-i tahaffuz ne demek? Osmanlı döneminde kullanılan usul-ı tahaffuz nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bir soru merak konusu haline geldi. Osmanlı döneminde kullanılan bir kelimenin anlamının sorulduğu soru "usul-ı tahaffuz" ile ilgiliydi. Peki ama usul-ı tahaffuz ne demek? Usul tahaffuz anlamı nedir? usul-ı tahaffuz ne anlama gelir? İşte "Osmanlılarda kullanılan "usul-ı tahaffuz" ifadesinin günümüzdeki karşılığı hangisidir?" sorusunun cevabı...

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:15:00 -
Usul-i tahaffuz ne demek? Osmanlı döneminde kullanılan usul-ı tahaffuz nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru, herkes için bir merak konusu haline geldi. İşte soru;

Osmanlılarda kullanılan "usul-ı tahaffuz" ifadesinin günümüzdeki karşılığı hangisidir?

A)Ameliyat   

B)Avcı birlikleri

C)Karantina

D)Kullanım kılavuzu

Osmanlı döneminde kullanılan "usul-ı tahaffuz" ifadesinin anlamı "karantina"dır.

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