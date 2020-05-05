Usul-i tahaffuz ne demek? Osmanlı döneminde kullanılan usul-ı tahaffuz nedir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bir soru merak konusu haline geldi. Osmanlı döneminde kullanılan bir kelimenin anlamının sorulduğu soru "usul-ı tahaffuz" ile ilgiliydi. Peki ama usul-ı tahaffuz ne demek? Usul tahaffuz anlamı nedir? usul-ı tahaffuz ne anlama gelir? İşte "Osmanlılarda kullanılan "usul-ı tahaffuz" ifadesinin günümüzdeki karşılığı hangisidir?" sorusunun cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru, herkes için bir merak konusu haline geldi. İşte soru;
Osmanlılarda kullanılan "usul-ı tahaffuz" ifadesinin günümüzdeki karşılığı hangisidir?
A)Ameliyat
B)Avcı birlikleri
C)Karantina
D)Kullanım kılavuzu
Osmanlı döneminde kullanılan "usul-ı tahaffuz" ifadesinin anlamı "karantina"dır.