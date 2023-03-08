Üstünü çizen çizene! Mansur Yavaş bile Ümit Özdağ’ı silmiş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması için çağrı yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili açıklamalarda bulundu. Özdağ, Yavaş’la ekim ayında oynanan Ankara gücü Fenerbahçe maçında yakın oturduklarını söyleyerek, “Mansur Yavaş ile hiç konuşmadık. Fenerbahçe Ankaragücü maçında yakın oturduk. Dönüp selam vermedi. Buna kızmadım. Buna rağmen destekledim” dedi.

“MANSUR BAŞKAN GÖREVE” ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Özdağ, cumhurbaşkanı adayı olarak çağrıda bulunduğu Mansur Yavaş için, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde ‘Mansur Başkan Göreve’ mitingi yapacağını açıklamış ancak Mansur Yavaş’ın Millet İttifakı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesinin ardından mitingden vazgeçmişti.

Özdağ, Yavaş’ı ihanetle suçlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

““Mansur bey asıl bağlılığının Atatürk’e değil Kılıçdaroğlu’na olduğunu gösterdi. Sizi sevenlere ve destekleyenlere bu ihaneti yapmaya hakkınız yoktu. Mansur Bey, Türk Milleti’ni üzdünüz! Ancak Türk Milleti büyük bir millettir. Umutların tükendiği düşünüldüğünde mucizeler yaratır. Mansur başkan olsa da olmasa da Saray rejimi gidecek, sığınmacılar gidecek.”