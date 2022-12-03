  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Üstüne basa basa uyardı: Avrupa için korkunç sonuçları olacak
Dünya

Üstüne basa basa uyardı: Avrupa için korkunç sonuçları olacak

Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına Rusya'dan sert tepki geldi. Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, "Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının Avrupa için korkunç sonuçları olacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 22:38:00 -
Üstüne basa basa uyardı: Avrupa için korkunç sonuçları olacak

Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması kararına tepki göstererek bunun Avrupa ekonomisi için korkunç sonuçları olacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB), G7 ve Avustralya'nın Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda aldığı karara Rusya'dan tepki geldi.

Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, söz konusu kararın uygulanmasıyla dünya genelinde petrol fiyatlarının daha da artacağını ifade etti.

Senatör Abramov, "Böyle bir kararın sonuçları belli. Gelişmiş tedarik zincirinin bozulmasına ve dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artışına çığ etkisi oluşturacak. Rus petrolüne G7 tarafından tavan fiyat uygulamasının Avrupa halkına ve Avrupa ekonomisi için çok ciddi sonuçları olacak" dedi.

Avrupalıların bu kararla birlikte soğuk bir kış geçireceğini vurgulayan Abramov, Rusya'nın, G7'nin belirlediği tavan fiyattan petrol satışı yapmayacağını ve petrol alışverişi yaptığı ülkelerle ticaretlerine devam edeceklerini söyledi.

Abramov, "Tabi ki petrolümüzü belirlenen bu fiyatlardan satmayacağız. Petrolümüz bizimle karşılıklı yarar sağlayacak şekilde iş birliği yapmak isteyen ülkelere satılacak" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat! İslam Memiş 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Ekonomi

Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat! İslam Memiş 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Darphane tarafından 7 Aralık'ta piyasaya sürülecek olan Reşat Altın ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerd..
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin hedefi! Ayçiçek yağı, zeytinyağı, et ve süt ürünlerinde 5 milyar liralık yatırım
Ekonomi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin hedefi! Ayçiçek yağı, zeytinyağı, et ve süt ürünlerinde 5 milyar liralık yatırım

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi Marketleri) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ayçiçek yağı ve zeytinyağı ile et ve süt ürünleri se..
Dünyada bir ilk! Gizli şekilde geliştirilen 6. nesil bombardıman uçağı B-21 Raide tanıtıldı
Teknoloji

Dünyada bir ilk! Gizli şekilde geliştirilen 6. nesil bombardıman uçağı B-21 Raide tanıtıldı

ABD, stratejik öneme sahip dünyanın ilk 6. nesil bombardıman uçağı B-21 Raider'ı, 'En gelişmiş hava savunma sistemleri bile gökyüzünde B-21'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23