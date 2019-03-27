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Üstün: “Menapoz bir hastalık değildir”

Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:26
Üstün: “Menapoz bir hastalık değildir”

Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, menopozun bir hastalık olmadığını ve menopoz döneminde tedavinin bireye göre şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.


Medicana Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün,menopoz konusunda bilgi verdi. Menopozun bir hastalık olmadığını ifade eden Üstün, “Menopozla birlikte tüm vücutta hormonal bir fırtına yaşanmakta ve kadın hormon metabolizması alt üst olmaktadır. Esas kadınlık hormonu olan östrojen azalmakta ve östrojenin azalması ile birlikte tüm organlar bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Östrojen hormonu sadece doğurganlığınızı ve üremenizi düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda kemikleri sağlamlaştırmakta. Damar sertliğine karşı korumakta, cildin esnekliğini muhafaza etmekte, bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve genel sıhhati arttırmaktadır” dedi.



“Kadınlar menopozdan çeşitli yollarla etkilenebilir”


Kadınların menopozdan çeşitli yollarla etkilenebileceğini aktaran Üstün, “Sıcak basmaları, vajinal kuruluk, idrar yakınmaları, cilt ve saç sorunları, osteoporoz (kemik erimesi), uykusuzluk, kilo alma gibi sorunlar gözükebilir. Menopozun ortaya çıktığı yaş kadında sıklıkla önemli bazı sosyal değişikliklerin de ortaya çıktığı bir zamana denk gelir. Çocukların büyüyerek evden ayrılması, kadının veya eşinin emekli olması, yaşla görülme sıklığı artan çeşitli hastalıkların ilk belirtilerinin ortaya çıkması, anne veya babada yaşlılığa bağlı ortaya çıkan çeşitli durumlar nedeniyle kadının zamanın önemli bir kısmını onlara ayırmak durumunda olması ve nihayet aile bireylerinden birinin veya bir arkadaşın ölümü gibi olaylar sıklıkla kadının menopoza girdiği zamanlara tesadüf eder” diye konuştu.



“Doktorunuz size en uygun tedaviyi verecektir”


Menopoz döneminde tedavinin bireye göre şekillendirilmesi gerektiğinin altını çizen Üstün, “Standart bir tedavi yoktur. Kişinin sosyoekonomik durumu, yaşı, medeni hali, eğitim düzeyi, tedaviyi algılayışı, menopozu yaşama biçimi gibi etkenler tedavi metodunu ve süresini etkiler. Doktorunuz size en uygun tedaviyi verecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Tabii ki her kadın bu dönemde hormon almak zorunda değil. Bu bir seçimdir. Ya her şeyi akışına bırakıp yaşamak ya da kontrolü ele alıp hayatı ve bedeni şekillendirmek. Seçim budur” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:26
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