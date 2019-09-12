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Ustasından aşure tarifi

Eyüpsultan Belediyesinin sosyal tesisi Ensari Konağı’nın mutfak şefi, bereket ve ikram sembolü aşurenin yapılışını anlattı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:58
Ustasından aşure tarifi

Eyüpsultan Belediyesinin sosyal tesisi Ensari Konağı’nın mutfak şefi, bereket ve ikram sembolü aşurenin yapılışını anlattı.


Eyüpsultan Belediyesinin sosyal tesislerinden Ensari Konağı’nın şef aşçısı Levent Sanık, muharrem ayının vazgeçilmezi aşurenin tarifini anlattı. Geleneksel tarife göre aşurenin tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşan 41 çeşit malzeme içerdiğini belirten Sanık, “Aşurenin malzemeleri, kişisel zevklere, bütçeye ve bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. Normalde 15 çeşit malzeme sabittir ama bu sayı isteğe göre arttırılabilir veya azaltılabilir. Biz 12 kişilik bir aşure hazırladık. Biz aşuremizde 600 gram buğday, 250 gram nohut, 250 gram fasulye, 200’er gram kayısı, incir, ceviz, kuru üzüm, kuş üzümü, fındık, badem, gül suyu, çubuk tarçın kullandık” dedi.



12 kişilik tarif


Aşurenin ana malzemelerini oluşturan buğday, nohut ve fasulyenin bir gece önceden ıslatılıp haşlanması gerektiğini belirten usta şef, “Özellikle renklerin birbirine karışmaması ve daha berrak bir renk elde etmek için tüm malzemelerimizi pişme derecelerine, sertliğine göre tenceremize ilave ediyoruz. Zaten bir gece önceden buğdayımız, nohutumuz ve fasulyemizi suda bekletmiştik. Daha sonrasında yıkayıp haşlıyoruz. Bakliyat grubumuzu tencerimize koyduktan sonra kuru meyveleri ve en son şekerle gül suyunu ilave ediyoruz. Biz 12 kişilik tarifimizde 2 litreye yakın su ve 600 gram şeker kullandık. Aşuremizin iki saate yakın kısık ateşte pişmesi gerekiyor” diye konuştu.



“Kullanılan malzemelerin çoğu mevsimsel”


Aşurenin tadıyla olduğu kadar göze de hitap eden bir tatlı olduğunu vurgulayan Şef Levent Sanık, “Aşuremiz hazır hale geldikten sonra üzerini yine isteğe göre çeşitli malzemelerle süsleyebilirsiniz. Normalde nar taneleri konur ama mevsimi olmadığı için biz yenilenebilir çiçeklerle süsledik. Ayrıca aşureyi pişirirken içine attığımız ceviz, badem, fındık, kayısı ve kuş üzümü gibi malzemeleri süslemede de kullandık. Kullanılan malzemelerin çoğu mevsimsel ve bitkisel olduğu için lif oranı yüksektir; doyurucu ve besleyicidir” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:58
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