Üstad’ı minnetle ve duayla yâd ediyoruz

İslami camianın her kesimi üzerinde derin izle bırakan ve ‘Üstad’ olarak benimsenen Necip Fazıl 26 Mayıs 1904’te doğarken, 25 Mayıs 1983’te ise ebedi aleme göçmüştü. Allah ve ahlaktan bahsetmenin yasak olduğu bir dönemde meydan yerine çıkarak hakikati haykıran Üstad, çağını ve ötelerini etkilemesini bilmişti. Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 37. yılında Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında da anıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, usta şairin mezarına çiçek bırakarak dua etti.