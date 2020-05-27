  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Üstad’ı minnetle ve duayla yâd ediyoruz

Türk fikir ve sanat hayatının eşsiz ismi Necip Fazıl Kısakürek, Hakk’a irtihali ve doğum günü arasında ilahi bir tefavuk olarak birer gün ara olması neticesiyle sevenleri tarafından yâd edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:15:00 -
Üstad’ı minnetle ve duayla yâd ediyoruz

İslami camianın her kesimi üzerinde derin izle bırakan ve ‘Üstad’ olarak benimsenen Necip Fazıl 26 Mayıs 1904’te doğarken, 25 Mayıs 1983’te ise ebedi aleme göçmüştü. Allah ve ahlaktan bahsetmenin yasak olduğu bir dönemde meydan yerine çıkarak hakikati haykıran Üstad, çağını ve ötelerini etkilemesini bilmişti. Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 37. yılında Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında da anıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, usta şairin mezarına çiçek bırakarak dua etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı