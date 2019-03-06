Üstad Sezai Karakoç’tan ‘beka’ yorumu: Beka sorunu, İslam dünyasının sorunudur

Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı, mütefekkir Sezai Karakoç, yerel seçimlere dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sezai Karakoç, yaptığı açıklamada, son dönemde sıklıkla vurgulanan "beka" tartışmalarına da değindi. Karakoç, konuya ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.

Sezai Karakoç'un yazılı açıklamasının bir bölümü şu şekilde:

“Bu seçimde de oy verirken geleceğimizin güvenliği açısından hareket etmeliyiz.

Ne yazık ki, muhalefetiyle iktidarıyla seçime giren partiler, daha çok, bugüne odaklanmışlardır. Tarihî olayları unutup, ulus devlet olmanın zaaflarını hesaba katmadan, sanki gelecek tam güven altındaymış gibi hareket ediyorlar. Oysa, çağımızda, ulus devletlerin güvenliği oldukça zayıflamıştır. Belli ve büyük bir güce ermemiş devletler, ülkeler tâbi olmaya mahkûm gibi görünüyor.

Bugün, ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği dışındaki devletler, her an istilâya, saldırıya, baskıya, ekonomik-siyasi ve hatta silâhlı müdahelelere mâruz kalabilir. Örnekleri ortadadır.

İslâm ülkeleri, altmış yıldır söylediğimiz üzere, birliklerini kurmadıkları için, bugün, bu tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Asıl 'beka sorunu' budur.

Mısır, Pâkistan, İran, Suudi Arabistan ve benzerleri irili ufaklı İslâm ülkelerinin herbiri, bir batı ülkesi veya doğu ülkesi ile ilişki kurarak ayakta kalacağını sanıyor. Heyhat ki bu bir seraptır.

Ülkemiz de, ne yazık ki, bu durumun dışında değildir.”