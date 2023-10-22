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Gündem Üstad Necip Fazıl'ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı
Gündem

Üstad Necip Fazıl'ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 15:09:00 -
Üstad Necip Fazıl'ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı

Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek, Eyüpsultan'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) Mütevelli Heyeti Başkanı, Necip Fazıl Kısakürek’in oğlu Mehmed Kısakürek, Eyüpsultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına; İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kısakürek'in ailesi ve birçok vatandaş katıldı.

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Cenaze namazının ardından Kısakürek’in cenazesi omuzlar üzerinde cenaze arabasına taşındı. Cenaze defnedilmek üzere Kısakürek ailesinin Pierre Loti tepesinde Eyüpsultan mezarlığındaki aile kabristanına götürüldü.

Cenaze namazının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, "Efendim üzerimizde bir selam var. Muhterem Cumhurbaşkanımız selamlarını topluluğumuza iletti ve merhuma rahmet dileklerini iletti. Cenab-ı Hak kendisine sıhhat, afiyet versin. Merhuma rahmet diliyor. Cenab-ı Hak rahmetini, merhametini, merhumdan ve bizlerden ayırmasın.

Aziz babaları Necip Fazıl Kısakürek üstadın koynuna gidecek Mehmet Bey, bu dünyadan ne haber getirdi diye sorulacak olursa belki söyleyebileceğimiz tek şey üstadın hayatında çok önemli yer olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin artık bir cami ve müminlerin orada secde ettiği haberini götürürse hem onun ruhunu muazzez etmiş olur, hem de bizlerden hayırlı bir haberle gitmiş olur" dedi.
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