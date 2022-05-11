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Gündem Üstad Kadir Mısıroğlu'na alçak sözler! Kemalistleri aratmayan DEVA'lı
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Üstad Kadir Mısıroğlu'na alçak sözler! Kemalistleri aratmayan DEVA'lı

DEVA Partisi Balıkesir İl Yöneticisi Mehmet Ergül, merhum üstad Kadir Mısıroğlu'na alçakça hakaretler savurdu. Kemalistlerin hakaret diline sarılan Ergül, "Bir ölüm bu kadar mutluluk verebilir", "Mekanı ateşler içinde olsun" diyerek insanlıktan zerre nasibini almadığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 16:56:00 -
Üstad Kadir Mısıroğlu'na alçak sözler! Kemalistleri aratmayan DEVA'lı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini devirmek gayesiyle Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nde büyük bir skandal patlak verdi.

DEVA Partisi Balıkesir İl Yöneticisi ve Piramit Araç Kiralama’nın Sahibi Mehmet Ergül, 5 Mayıs 2019 tarihinde hayatını kaybeden ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu hakkında rezil ifadeler kullandı.

Fatih Tezcan'ın üstad Kadir Mısıroğlu hakkında yaptığı paylaşımının altına yorum yapan Mehmet Ergül, "Bir ölüm bu kadar mutluluk verebilir", "Mekanı ateşler içinde olsun" şeklinde mide bulandıran ifadeler kullandı.

İnsanlıktan zerre nasibini almayan ve üstad Kadir Mısıroğlu'na alenen kin ve nefret kusan DEVA Partili yöneticiye çok sayıda tepki yağarken "Bu ahlaksız tahriklere dur diyecek bir savcı yok mu?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Mehmet Ergül'ün söz konusu rezil paylaşımları:

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