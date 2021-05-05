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Gündem ‘Üstad’ dualarla anılıyor
Gündem

‘Üstad’ dualarla anılıyor

Ömrünü İslam davasına adayan, resmi tarihin bir çok söylemini çürüten ve kendine has üslubuyla tarih ilmini milyonlara sevdiren ‘Üstad’ Kadir Mısıroğlu, vefatının üzerinden geçen 2 seneye rağmen, sevenlerinin gönlündeki mümtaz yerini koruyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 09:18:00 -
‘Üstad’ dualarla anılıyor

Haber Merkezi

İlmi ferasetiyle kaleme aldığı 61 eserinde, Türkiye’nin birçok kanayan yarasına parmak basan, yakın tarihimizde karanlıkta kalmış pek çok olayı hakiki yönleriyle ortaya koyan Mısıroğlu; Lozan’ın zafer olmadığını kamuoyunda ilk dillendiren isim olmuş, FETÖ fitnesini yıllar öncesinden ifşa etmiş, Yunan Mezalimi’ni belgeleriyle ortaya koymuş, Ermeni soykırımı iddialarını çürütmüş ve CHP’nin tek parti diktasının İslam düşmanı uygulamalarını tek tek açığa çıkarmıştı.

Birçok zulme muhatap olmasına rağmen doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir dirayete sahip olan ve 5 Mayıs 2019’da tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrılan Mısıroğlu’nun Nasuh Mehmet Efendi Camii haziresindeki kabri, sevenleri tarafından her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Akit ailesi olarak ‘Üstad’ Kadir Mısıroğlu’nu rahmetle, minnetle, hasretle ve dualarla yâd ediyoruz.

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Yorumlar

meyyid

şu anda bile onu dinliyorum.ceddine rahmet üstadım.bu arada kral çıplakmış...
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tuna

Mısıroğlu, nur içinde yat. Çocukluğum ve gençliğim senin kitap ve makalelerini okuyarak geçti. Gerçeği her dönmede korkusuzca yazdın Allah CC mekanını cennet eylesin.
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