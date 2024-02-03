Usta yapımcı Üstün Karabol yaşamını yitirdi
İstanbul Kanatlarımın Altında ve Dar Alanda Kısa Paslaşmalar gibi Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin yapımcılığını yapan Umut Sanat'ın kurucularından Üstün Karabol yaşamını yitirdi.
Ünlü film dağıtım şirketi Umut Sanat‘ın kurucularından Üstün Karabol 87 yaşında hayatını kaybetti.
"İstanbul Kanatlarımın Altında" ve "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" gibi sinema tarihine iz bırakan filmlere yapımcı olarak imza atan Umut Sanat'ın kurucularından Üstün Karabol, bugün tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Feriye Lokantası’nın da eski sahibi olan Üstün Karabol, 4 Şubat Pazar günü öğlen vakti Anadolu Hisarı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.
Üstün Karabol, aynı zamanda başarılı yapımcı Nida Karabol’un da babası.
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