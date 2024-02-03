  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Usta yapımcı Üstün Karabol yaşamını yitirdi
Yaşam

Usta yapımcı Üstün Karabol yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-02-03 02:39:00 -
Usta yapımcı Üstün Karabol yaşamını yitirdi

İstanbul Kanatlarımın Altında ve Dar Alanda Kısa Paslaşmalar gibi Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin yapımcılığını yapan Umut Sanat'ın kurucularından Üstün Karabol yaşamını yitirdi.

Ünlü film dağıtım şirketi Umut Sanat‘ın kurucularından Üstün Karabol 87 yaşında hayatını kaybetti.

"İstanbul Kanatlarımın Altında" ve "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" gibi sinema tarihine iz bırakan filmlere yapımcı olarak imza atan Umut Sanat'ın kurucularından Üstün Karabol, bugün tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Feriye Lokantası’nın da eski sahibi olan Üstün Karabol, 4 Şubat Pazar günü öğlen vakti Anadolu Hisarı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

Üstün Karabol, aynı zamanda başarılı yapımcı Nida Karabol’un da babası.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23