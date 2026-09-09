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Yaşam Akıllara durgunluk veren kanlı pusu: Silahı iç çamaşırından çıkardı! ‘Kocanın selamı var’ deyip kurşun yağdırdı
Yaşam

Akıllara durgunluk veren kanlı pusu: Silahı iç çamaşırından çıkardı! ‘Kocanın selamı var’ deyip kurşun yağdırdı

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Kahramanmaraş'ta akıllara durgunluk veren kanlı bir pusu yaşandı! Vadi Mahallesi’nde bir iş yerinin önünde oturan Dilek Ç. ve Hande P.’nin yanına yaklaşan Melike Ç., göğüs bölgesindeki iç çamaşırına gizlediği tabancayı aniden çekerek husumetlisine doğrulattı. "Kocanın selamı var" diyerek tetiğe basan gözü dönmüş kadın, 2 kadını ayaklarından vurup olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet fırtınası sonrası polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için teyakkuza geçti.

Kahramanmaraş'ta Melike Ç., iş yeri önünde oturan iki kadının yanına gelerek iç çamaşırında sakladığı tabancayı çıkardı. Dilek Ç.'ye "Kocanın selamı var" dedikten sonra ateş açan kadın, Dilek Ç. ve Hande P.'yi ayaklarından yaralayıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta Melike Ç., bir iş yerinin önünde oturan Dilek Ç. ve Hande P.'nin yanına gelerek iç çamaşırında sakladığı tabancayı çıkardı. Melike Ç., Dilek Ç.'ye "Kocanın selamı var" dedikten sonra ateş açtı. Ayaklarından yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN TABANCAYI ÇIKARDI

Olay, akşam saatlerinde Vadi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Hande P. ile Dilek Ç. iş yerinin önünde otururken Melike Ç. içeri girdi. Bir süre sonra dışarı çıkan Melike Ç., göğüs bölgesindeki iç çamaşırında sakladığı tabancayı çıkararak Dilek Ç.'ye doğrulttu.

"KOCANIN SELAMI VAR" DEYİP ATEŞ ETTİ

Melike Ç., Dilek Ç.'ye "Kocanın selamı var" dedikten sonra tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dilek Ç. ile Hande P. ayaklarından yaralanırken, Melike Ç. olay yerinden koşarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kadın ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SALDIRI KAMERADA

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Melike Ç.'nin dışarı çıktıktan sonra iç çamaşırından tabancayı çıkardığı, 2 kadının yanına giderek ateş açtığı ve ardından koşarak uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri, kaçan Melike Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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