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Okul servis ücretleri cep yakacak! İşte üç büyükşehrin zamlı tarifesi

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Okul servis ücretleri cep yakacak! İşte üç büyükşehrin zamlı tarifesi

Okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin eğitim masraflarına bir yenisi daha eklendi. Ankara, İstanbul ve İzmir’de 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretleri belli olurken, özellikle İstanbul’daki rakamlar dikkat çekti. Kentte 23-25 kilometrelik mesafe için yıllık servis ücreti 93 bin 610 liraya kadar çıktı. Servis ücretlerindeki artış İstanbul’da yüzde 10, Ankara’da yüzde 25,49, İzmir’de ise yüzde 35 olarak gerçekleşti.

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Foto - Okul servis ücretleri cep yakacak! İşte üç büyükşehrin zamlı tarifesi

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servis ücretlerinde yüzde 35'e kadar artış oldu. İstanbul'daki en uzun mesafe servis ücreti 93 bin lirayı aştı. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci servis ücretlerinde artış oranları belli oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki zam oranlarının açıklanmasıyla üç büyükşehirde okul servis ücretleri de netleşti.

#2
Foto - Okul servis ücretleri cep yakacak! İşte üç büyükşehrin zamlı tarifesi

EN YÜKSEK ARTIŞ İZMİR'DE: Bu kapsamda İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de yüzde 35 arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis taşımacılığı ücret tarifesi Belediye Meclisi'nde onaylanarak yürürlüğe girmişti.

#3
Foto - Okul servis ücretleri cep yakacak! İşte üç büyükşehrin zamlı tarifesi

Söz konusu servis ücreti, 0-3 kilometrede 32 bin 850 lira, 4-6 kilometrede 40 bin 50 lira, 7-10 kilometrede 43 bin 20 lira, 11-15 kilometrede 50 bin 940 lira, 16-20 kilometrede 61 bin 110 lira, 21-25 kilometrede 67 bin 950 lira, 26-30 kilometrede 74 bin 880 lira, 31-35 kilometrede 78 bin 480 lira, 36-40 kilometrede 83 bin 250 lira oldu.

#4
Foto - Okul servis ücretleri cep yakacak! İşte üç büyükşehrin zamlı tarifesi

EN UZUN MESAFE 93 BİN LİRA İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, kentteki okul servis ücretleri belli oldu. İşte yıllık servis ücretleri: 0-1 kilometrede 39 bin 970 lira, 1-3 kilometrede 42 bin 804 lira, 3-5 kilometrede 46 bin 258 lira, 5-7 kilometrede 48 bin 249 lira, 7-9 kilometrede 50 bin 868 lira, 9-11 kilometrede 58 bin 923 lira, 11-13 kilometrede 67 bin 822 lira, 13-15 kilometrede 71 bin 239 lira, 15-17 kilometrede 76 bin 899 lira, 17-19 kilometrede 81 bin 304 lira, 19-21 kilometrede 86 bin 515 lira, 21-23 kilometrede 90 bin 112 lira, 23-25 kilometrede 93 bin 610 lira.

#5
Foto - Okul servis ücretleri cep yakacak! İşte üç büyükşehrin zamlı tarifesi

ANKARA'DA ÜCRETLER: Başkentte ise 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri 0-3 kilometrede 27 bin 331 lira, 3-6 kilometrede 30 bin 155 lira, 6-10 kilometrede 34 bin 785 lira, 10-15 kilometrede 40 bin 432 lira, 15 kilometreyi aşan her kilometre için de 527 lira olarak belirlendi.

#6
Foto - Okul servis ücretleri cep yakacak! İşte üç büyükşehrin zamlı tarifesi

YÜZDE 60 ORANINDA ARTIŞ TALEP ETMİŞLER: Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı İlyas Aktürk, ülke genelindeki büyük şehirlerde servis ücretlerinde yüzde 35 ile 40 arasında bir artış olduğuna dikkati çekti. Aktürk, Türkiye'de geneline bakıldığında en düşük servis ücretinin Ankara'da olduğunu söyledi. Giderlerdeki artış nedeniyle Ankara'daki servis ücretlerinin yüzde 60 artırılmasını talep ettiklerini dile getiren Aktürk, önce yüzde 40 zam üzerine bir anlaşma sağladıklarını fakat Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin son kararıyla yüzde 25,49 artış yapıldığını söyledi.

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Yorumlar

Çuvaldız

servise vereceğiniz parayı ev kirasına verin; okula yakın ev tutun daha iyi. herkes için...
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