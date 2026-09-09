Okul servis ücretleri cep yakacak! İşte üç büyükşehrin zamlı tarifesi
Okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin eğitim masraflarına bir yenisi daha eklendi. Ankara, İstanbul ve İzmir’de 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretleri belli olurken, özellikle İstanbul’daki rakamlar dikkat çekti. Kentte 23-25 kilometrelik mesafe için yıllık servis ücreti 93 bin 610 liraya kadar çıktı. Servis ücretlerindeki artış İstanbul’da yüzde 10, Ankara’da yüzde 25,49, İzmir’de ise yüzde 35 olarak gerçekleşti.