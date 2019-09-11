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Usta oyuncu Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Süleyman Turan, Şakirin Camisi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:19
Usta oyuncu Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Süleyman Turan, Şakirin Camisi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Turan’ın kızı Beliz Turan’ın yanı sıra sanat camiasından çok sayıda isim de Turan’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kızı, babası Süleyman Turan’ın tabutuna gözyaşları içinde çiçek koyarken ünlü oyuncu Kadir İnanır, “Çok üzgünüm, gerçek bu. Bir gün benim için de gelirseniz çok sevinirim” dedi.


Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta isimlerinden Süleyman Turan, Şakirin Camisi’nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Turan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu musalla taşına konuldu. Cenazeye Turan’ın kızı Beliz Turan’ın yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Kerem Alışık, Kadir İnanır, Ediz Hun, Nuri Alço, Menderes Samancılar, Şevket Çoruh, İlyas Salman, Yusuf Sezgin, Serdar Gökhan, Melih Çardak gibi ünlü isimler ile çok sayıda kişi katıldı. Beliz Turan babasının tabutuna gözyaşları içerisinde çiçek bıraktı.


Cenazeye katılan Ediz Hun, “Bildiğiniz gibi biz beraber sinemaya girdik 63 senesinde. Hep birlikte olduk. Çok samimi, sevecen, esprili bir insandı. Sanat kabiliyeti de çok yüksekti. Büyük bir kayıptır. Mekanı cennet olsun. Kibar ve nazik birisiydi. Benim çok yakınımdı ailemi tanıyor, çocuklarımı tanıyor. Zor kontrol edebiliyoruz şu anda kendimizi. Büyük bir acı bizler için. 57 senedir beraberdik” şeklinde konuştu.


Nuri Alço, “Türk sinemasının başı sağ olsun. Çok karakterli, şahsiyetli ve düzgün, devamlı şaka yapmayı seven birisiydi. Festivallerde hepimizin güneşiydi. Allah toprağını bol etsin. Güzel şekilde uğurluyoruz onu. Allah herkese böyle ölüm nasip etsin” dedi.


Orhan Gencebay, “Dünyadaki görevini fazlasıyla yaptı. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun” dedi.


Kadir İnanır, “Bu hayatın gerçeği. Kaçınılmaz bir gerçek bu. Bütün insanlığın sonunda geleceği yer burası. Burada aslolan bu dünyadan giderken arkanızda büyük bir saygınlık, büyük bir sevgi, büyük bir ilgi, büyük işler bırakmış olmanız gerekiyor. Hayatın bence anlamı bu. Yoksa nasıl olsa ben de öleceğim deyip yaşadığın dünyanın gerçeklerine duyarsız kalarak, hiçbir konuyla ilgilenmeden sadece kendini düşünerek, yaşadığı toplumun sıkıntılarını paylaşmadan onların ortadan kalkması için verilen mücadelelerde ön sıralarda olmadan özellikle iyi insan ama daha önemlisi sanatçı kimliğine kavuşmanız mümkün değil. Süleyman kardeşimiz çok hassas bir insan olduğu için yaşadığı olaylardan büyük üzüntü duyarak gitti. Kendi karakteri ve kişiliği olarak çok tepki göstermeyen bir insandı. O bir karakter ve tercih meselesi. Bütün yaşayan insanlara özellikle sanatçılara, sanatı insanlar için yaptıklarını, onları aydınlatmak için üstün bir gayretle çalışmalarını toplumun yaşadığı bütün acıları yürekten paylaşmalarını diliyorum. Yoksa asla saygın olarak bu dünyadan gidemezsiniz. Gerçek bu, kaçınılmaz. Bir gün benim için de gelirseniz çok sevinirim” diye konuştu.


Cenaze, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.


Öte yandan, cenazeye katılan kalabalık drone ile havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:19
  1. sanat

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