'Usta-çırak modeli'yle hakim savcı eğitimi

İstanbul Adliyesi'nde staj döneminde olan hakim ve savcı adayları, Adalet Bakanlığınca "usta-çırak ilişkisi" modeliyle geliştirilip yürütülen "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında eğitimlerine birçok farklı etkinlikle devam ediyor.

Bu kapsamda, kıdemli hakim ve cumhuriyet savcıları, tecrübelerini mesleğe yeni başlayanlara aktararak staj eğitimine destek oluyor.

İstanbul Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın desteğiyle İstanbul Adliyesi Staj Koordinatörü Cumhuriyet Savcısı Bilge Dursun tarafından organize edilen gezi programına katılan hakim ve savcı adayları, Kadıköy'den hareket eden vapurla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ulaştı.

Hakim ve savcı adayları adada rehberler eşliğinde Türk siyasal yaşamı ve hukuk serüvenindeki önemli kırılma noktalarından 1960 darbesinin ardından yapılan yargılamalarla ilgili bilgilerin yer aldığı Adnan Menderes Müzesi, 27 Mayıs Müzesi ile Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ni gezerek bilgi aldı.

Adaylar, ilk olarak 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve müzeye dönüştürülen Hasan Polatkan Spor Salonu'nu ziyaret etti. Salonda, darbeye giden süreci ve yargılamaları anlatan belgesel gösterildi.

Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ni de rehber eşliğinde gezen hakim ve savcı adayları, Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar geçen süreçteki demokrasi mücadelesini görsel ve işitsel enstalasyon çalışmaları üzerinden inceleme fırsatı buldu.

Adaylar, son olarak Adnan Menderes'in yaşamındaki önemli dönüm noktaları, siyasi hayatı ve darbe sonrasındaki yargılanma dönemindeki tecrit koşulları ve tutuklu kaldığı hücrenin canlandırma olarak gösterildiği Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaret etti.

"Adada demokrasi ve hukuk adına elim olaylar yaşandı"

Proje ve geziyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Savcısı Bilge Dursun, etkinliğin hukuk açısından önemini vurguladı.

Dursun, adada demokrasi ve hukuk adına çok elim olaylar yaşandığını belirterek, "Hakim ve savcı adaylarımızın özellikle bu salonda yargılanma süreçlerini görmelerini istedik ki verecekleri kararların ne kadar önemli olduğunu anlayabilsinler. Proje kapsamında bu tür gezilere devam edeceğiz. Hakim ve savcılar, verdikleri kararlarla insanların hayatlarını birebir etkiliyor." dedi.

Projede amacın, hakim ve savcı adaylarının verimli bir staj süreci geçirmeleri olduğunu dile getiren Dursun, gezinin kendisini de çok etkilediğini söyledi.

"Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" hakkında bilgi veren Dursun, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 45 adliyede uygulanan bu proje kapsamında her adliye için bir koordinatör belirlendi. Ayrıca her aday için belirlenen mentor hakim ve savcı, adayımızla birebir ilgileniyor. Her hakim adayına bir hakim, her savcı adayına bir cumhuriyet savcısı mentorlük ediyor. Adaylar böylece yazılı olmayan etik kuralları öğreniyorlar. Bununla birlikte adayların staj süresinde hakimle duruşmaya çıkmaları, duruşma yönetimini görmeleri, ifade almaları, savcıyla birlikte otopsiye gitmeleri daha verimli bir staj geçirmelerini sağlayacak."

Cumhuriyet Savcısı Dursun, hakim ve savcı adaylarının yabancı dillerinin geliştirilmesi ve yüksek lisans yapabilmeleri için de üniversitelerle iş birliği protokolleri üzerinde çalıştıklarını aktardı.

"1960 darbesi sonrası yargılamaların izlerini gördük"

Gezi programına katılan hakim adaylarından Ebru Kuşkaya, ada ziyaretinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Adada 1960 darbesi sonrası yargılamaların izlerini gördüklerini belirten Kuşkaya, "Rehberler eşliğinde adayı gezerek bilgilendirildik. Gezinin sonunda adil yargılanma hakkının, lekelenmeme hakkının ve yargı bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavradım. Bu tarz etkinlikler bize farklı bir perspektiften bakış imkanı ve mesleğe daha iyi hazırlanmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Hakim adayı Furkan Darendeli de gezinin adil yargılanma ve yargının bağımsızlığı açısından birçok tecrübeyle dolu olduğunu belirterek, 1960 sonrası adada gerçekleştirilen davanın adil yargılanma ve yargı bağımsızlığından uzak olduğunu gördüklerini ve deneyimler çıkardıklarını dile getirdi.