'Usta bu motor bitti' mesajı 01.30'da geldi, kamerayı açan usta motosikleti hediye etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir motosiklet tamir servisinde çalışan 16 yaşındaki kalfa Yiğit Berat Özen, ustası saat 21.00'de iş yerinden ayrıldıktan sonra dükkanda kalıp yarım kalan motosikletlerin başına geçti. Gece 01.30'da ustasına "Usta bu motor bitti" mesajını attı.

Mesajı alan usta Burak Kılıçer, saatin 01.30 olduğunu görünce şaşırdı; kalfasının halen iş yerinde olduğuna ihtimal vermeyerek güvenlik kameralarını kontrol etti. Özen'i çalışırken gören Kılıçer, görüntüleri cep telefonuyla kayda aldı ve daha önce taksitle sattığı, henüz hiçbir ödeme almadığı motosikleti kalfasına doğum günü hediyesi olarak verdi.

İki yılı aşkın süredir aynı dükkanda omuz omuza çalışan ikili arasında, Özen'in "baba oğul gibiyiz" ve "burası benim ailem gibi" sözleriyle anlattığı bir bağ kuruldu. O akşam yeni dükkanın tadilatına giden Kılıçer, kalfasının kısa süre sonra iş yerini kapatacağını düşündü. Özen ise arızası giderilen ancak montajı tamamlanmayan motosikleti toplayıp kontrol ve testlerini yaptı, ardından diğer motosiklete geçti.

"Hem sevindim, hem üzüldüm, hem ağladım"

Yaklaşık 2 yıldır iş yerinde çalıştığını ve motosikletlere büyük ilgi duyduğunu söyleyen Özen, o geceyi "Dükkanı kendi dükkanım gibi kolluyorum. O gece bir motosiklet vardı, arızası çözülmüştü ve toplanması gerekiyordu. Onu topladım, kontrolünü ve testini yaptım. Ardından diğer motosiklete geçtim" sözleriyle anlattı.

Genç kalfa, hediyeyi aldığı anı "Motoru hediye ettiğinde ne hissettiğimi anlayamadım. Gerçekten çok güzel bir duygu. Hem sevindim, hem üzüldüm, hem ağladım" diye aktardı. Ustasıyla ilişkisini "Biz ustayla sadece usta-çırak değiliz, abi kardeş gibiyiz, hatta baba oğul gibiyiz" diye tarif eden Özen, "Allah ondan bin kere razı olsun" ifadesini kullandı.

Mesleğe başladığı dönemi de anlatan Özen, "İlk tamirciliğe başladığımda bu sektörü yapamam, beceremem, bir hata yaparım diye düşünüyordum" dedi; zamanla ve azimle çalışarak bu işi aştığını, kalfa olduğunu söyledi. Dükkana ilk geldiği gün ustasının kendisine motor indirttiğini, bunu başardığını görünce ustasının yaklaşımının kendisine özgüven verdiğini dile getirdi. O gece dükkanda kalmasını, ikinci dükkanın açılma sürecine katkısı olsun istemesiyle açıkladı. Telefonunu kapattığını ve eve gittiğinde saatin 02.30 olduğunu belirten Özen, "Ustamdan Allah razı olsun. Beni buraya kadar getirdi, elimi bırakmadı" diye konuştu.

"Boynuz kulağı belki geçmemiştir ama geçeceği kesin"

Motosiklet tamir ustası ve işletme sahibi Burak Kılıçer, dükkan taşıdıklarını ve tadilat işlerinin uzun sürdüğünü belirterek o akşam 21.00'de iş yerinden çıktığını söyledi. Mesajı aldığı anı "'Saat gecenin 01.30'u olmuş, Berat'ın dükkanda ne işi var?' diye düşündüm. Eski bir fotoğraf sandım" sözleriyle anlatan usta, kameraya baktığında kalfasının motorun birini bitirdiğini, diğerini bitirmek için uğraştığını gördü.

Kılıçer, motosikleti Özen'e taksitle sattığını ve ödemeyi haftalıklarından kesmeyi planladıklarını anlattı: "Onu o şekilde görünce içimden geldi ve motosikleti hediye ettim."

Dükkana 14 yaşında gelen ve zor şartlardan geçen kalfası için "Elinden tuttuk, bırakmadık" diyen usta, işe geç kaldığı ya da gelmediği zamanlarda onu evinden alıp getirdiklerini söyledi. Kılıçer sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi de bizim o gün verdiğimiz emeğin karşılığını bu şekilde bize geri verdi. Biz de onun verdiği emeğe karşılık küçük bir jest yaptık. Boynuz kulağı belki geçmemiştir ama geçeceği kesin. On binlerce insandan hayır duası aldığımızı gördüm."