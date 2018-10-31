Üst geçit duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 20'nci kilometresindeki Ilıca kavşağında meydana geldi. Eskişehir yönüne giden Adem Yılmaz, yönetimindeki 41 B 0537 plakalı TIR ile virajı alamayarak araç üst geçit duvarına çarptı. Devrilen TIR'ın şoförü Yılmaz, araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.