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Yerel Üst geçidin ayağına çarpan otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Üst geçidin ayağına çarpan otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, demiryolu üst geçidinin ayağına çarpan otomobil yandı. Sürücü, yangında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 09:28:00 - 2021-10-03 09:35:35
Üst geçidin ayağına çarpan otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara-Ayaş yolu Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demiryolu üst geçidinde meydana geldi. Etimesgut yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FT 662 plakalı otomobil, TCDD üst geçidinin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yanmaya başladı.

Otomobil sürücüsü ise yanan aracın içerisinde mahsur kaldı. Yanan otomobili gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, kimlik tespiti için incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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