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Yerel Üst geçide çarpıp yanmaya başladı! Feci ölüm
Yerel

Üst geçide çarpıp yanmaya başladı! Feci ölüm

Ankara’nın Sincan ilçesinde demir yolu üst geçit ayağına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 06:57:00 -
Üst geçide çarpıp yanmaya başladı! Feci ölüm

Kaza saat 05.00 sıralarında Ayaş- Ankara yolu üzeri Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demiryolu üst geçidinde meydana geldi.

Ayaş yolundan Ankara istikametine seyir eden ve kimliği tespit edilemeyen 06 FT 6862 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek demir yolu üst geçit ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

Sürücü otomobil içerisine sıkışırken ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Ölen sürücünün kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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