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Yerel

Üst geçide çarpan otomobil hurdaya döndü! Yaralılar var

İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 07:48:00 - 2020-08-13 07:49:48
Üst geçide çarpan otomobil hurdaya döndü! Yaralılar var

İzmir'in Çiğli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobilin üst geçide çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil kontrolden çıkıp üst geçide çarptı

Onur G. (26) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınındaki üst geçidin ayağına çarptı.

Kaza nedeniyle sürücü Onur G. ile araç içerisinde bulunan Mehmet Tolga Y. ve Tolga U. otomobilde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılırken, yaralılar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meydana gelen kaza sonucu araç içerisindeki 3 kişi yaralanırken, yaralılardan Tolga U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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