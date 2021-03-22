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Dünya Üst düzey yetkili sürpriz gelişmeyi duyurdu: Katar ve Türkiye yardımcı olacak
Dünya

Üst düzey yetkili sürpriz gelişmeyi duyurdu: Katar ve Türkiye yardımcı olacak

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah,T ürkiye ve Katar’ın Afgan hükümeti ile Taliban heyetlerinin bir araya geleceği üst düzey toplantıyı organize edeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 17:38:00 -
Üst düzey yetkili sürpriz gelişmeyi duyurdu: Katar ve Türkiye yardımcı olacak

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Türkiye ve Katar’ın Afgan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin bir araya geleceği üst düzey toplantının organizasyonunu birlikte üstleneceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Afgan hükümeti ile Taliban arasında Türkiye'de üst düzey bir toplantı konusundaki girişimini yorumlayan Abdullah, “Bu toplantı için iki müzakere ekibinin hazırlık yapması gerekiyor. Bu, bir araya gelmek ve ilerleme sağlamak için yeni bir fırsat olacak. Türkiye ve Katar toplantının eş organizatörleri rolünde olacak, bazı ülkeler davet edilecek, Birleşmiş Milletler (BM) de katılacak” diye konuştu.

Kabil’in kim tarafından temsil edileceği konusunda henüz karar verilmediğini, ancak ‘her halükarda bunun üst düzey bir toplantı olacağını’ söyleyen Abdullah, İstanbul’daki toplantıda Afganistan’daki tarafların bir araya gelmesi gerektiğine, BM çatısındaki konferansın ise farklı bir girişim olduğuna ve ‘Afganlılar arasında değil, ülkeler arasında yapılacağına’ dikkat çekti.

"Zor olduğunu biliyoruz"

Abdullah, Türkiye’de tarafların arasında barış anlaşması imzalanmasının mümkün olup olmadığı sorusuna ise, ‘bugün imzalanması mümkün bir anlaşma için yeni bir görüşme bekliyor olmayacağı’ yanıtını verdi:

"Zor olduğunu biliyoruz, fakat savaş devam ederken ve ilerleme olmadığı zaman insanların hüsrana uğradığını, acı çektiğini de biliyoruz. Türkiye'deki buluşmayı yeni bir fırsat olarak değerlendiriyoruz ve başarılı olması için azami çabayı göstereceğiz.”

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Eşref Gani’ye Türkiye’de BM çatısı altında Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan ve ABD'nin katılacağı barış görüşmeleri için önerilerini sunduğu bir mektup göndermişti. Ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’da barışçıl çözüm ile ilgili görüşmelerin İstanbul’da yapılacağını teyit etmişti. Etkinliğin nisanda yapılacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Sputnik

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