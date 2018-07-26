Üst düzey istişareden güven mesajı çıktı

Gerçekleştirdiği iki toplantıya katılan 41 isimden enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, bütçe disiplini ve cari açık konularında aldığı görüşleri ekibiyle masaya yatıracak olan Albayrak, Orta Vadeli Program’a (OVP) odaklanmayı ve enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor.

STK ve iş dünyasından toplantıya katılan 26 temsilci istişarenin ‘güven’ merkezli şekillendiği mesajını verdi. Yeni Akit’e konuşan işadamları, makro ekonominin yanı sıra sektörleriyle ilgili tespitlerde bulunduklarını dile getirerek, Albayrak’tan güven ortamının devam etmesi gerektiği talebinde bulunduklarını kaydettiler.

İMALATI VE İHRACATI OLUMLU ETKİLER

Katılımcılardan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, Albayrak ile ekonomik ve sektörel sıkıntıları ele aldıklarını kaydetti. Bağlıkaya “Pek çok konunun masaya yatırıldığı buluşmada ekonomide güvenin önemi vurgulandı. Güvenin artışının imalata, ihracata ve yatırımlara olumlu etki edeceği belirtildi” dedi.

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu da, Albayrak ve ekibine öneriler sunduklarını dile getirdi. Konukoğlu, “İlk ve en önemli tavsiyemiz güven ortamının devam etmesi oldu. Malum güven ekonominin randımanını arttıran unsurların da başında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONLA MÜCADELEYE ODAKLANILACAK

Bakan Berat Albayrak, yeni bakan yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na atanan Naci Ağbal ile ekonomi aktörlerinin uyarılarını göz önünde bulundurup Orta Vadeli Program’a (OVP) nihai şeklini verecek.

Yeni programla enflasyonun tek hanelere indirilmesi esas alınacak. Albayrak’ın açıklamalarına göre programın hedefleri şöyle:

Enflasyonla mücadele büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlar ile eş güdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalar ile yürütülecek.

2018 mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınacak.

Kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.

TASARRUF TEDBİRLERİ UYGULANACAK

OVP için Albayrak ve A takımıyla görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şunları aktardı: “Sayın Albayrak, ihracat odaklı büyüme ve mali disiplini devam ettirmeye önem verecekleri, tasarruf tedbirlerini uygulayacakları sözünü verdi. Enflasyonla mücadele için gerekli her önlemi alacaklarının altını çizdi. Enflasyon kontrol altına alınmalı, tek haneye indirilmeli. Böyle bir ortamda faizi ve kuru dengeye oturtulabilir, refah arttırılabilir. ”

Gülle, Albayrak ile ilgili de şu izlenimlerini paylaştı: “Sayın Bakanımız kendine güveniyor, planlarını ve hedeflerini belirlemiş. Sivil toplum örgütlerinin görüşlerine önem veriyor. Üreticileri ve ihracatçıları yanına alarak durgunluğa karşı mücadele etmeyi temel alıyor. Kuşkusuz bu, örnek alınması ve yaygınlaşması gereken bir anlayış.”

İŞTE BEKLENTİLER

İş dünyası, ekonomi yönetiminin üretim ve ihracatta atılım için önemli adımlar atmasını bekliyor. Bu adımlar şöyle:

Üretim ve ihracat eksenli büyümeye odaklanılmalı.

Refah artışına ve kalkınmaya önem verilmeli.

Yatırımları ve üretim arttıracak reformlar hayata geçirilmeli.

Teşvikler arttırılmalı, kredi yardımları yapılmalı.

Ar-Ge ve inovasyon ihmal edilmemeli.

KOBİ’lerin ihracat odaklı kalkınmalarına katkı yapılmalı.

Cari açık, enflasyon, işsizlik, yüksek faiz, yüksek kur, kaynak yetersizliği sorunlarına karşı önlem alınmalı.

Enflasyonu arttıran gıda fiyatlarına ve tarımsal sorunlara karşı tedbirlere başvurulmalı.