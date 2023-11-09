“Üst akıl nasıl 6 lideri bir araya getirdiyse bunları da (CHP-İYİ Parti) bir araya getirecektir.” Erdoğan MKYK’da konuştu Biz hesabımızı ona göre yapacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki günkü MKYK toplantısında alınan kararlar ile AK Parti’de yerel seçim süreci başladı. Erdoğan, toplantıda “Hiçbirimiz, ben dahil buradaki hiç kimsenin kişisel menfaatleri ön planda olmayacaktır. Bizim partimizde böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bizim davamız kişisel menfaatlerden ve her şeyden daha üstündür” dedi.

YEREL SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI

MKYK’da MYK’ya yerel seçimle ilgili alınacak kararlar için yetki devri yapıldı. Böylece AK Parti’de yerel seçim süreci fiilen başlatıldı. Bu çerçevede aday tespitinin merkez yoklaması şeklinde gerçekleşmesi, aday adaylığı başvurularının tarihi ve ne şekilde alınacağı, belediye başkanlıkları, belediye meclisleri ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için başvuru ücretleri gibi başlıklar netleşti.

BEN DAHİL...

Edinilen bilgiye göre Erdoğan toplantıda aday belirleme sürecine işaret ederek, “Hiçbirimiz, ben dahil buradaki hiç kimsenin kişisel menfaatleri ön planda olmayacaktır. Bizim partimizde böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bizim davamız kişisel menfaatlerden ve her şeyden daha üstündür” dedi.

'BİZ HESABIMIZI ONA GÖRE YAPACAĞIZ'

Toplantıda, bazı MKYK üyelerinin teşkilâtlarda belediye başkan adaylıkları için toplumun “tanıdığı” isimlerin konuşulduğuna yönelik ifadelerine ise Erdoğan, “Bunlara dikkat edilecek. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten sistemimiz de buna uygun değil” karşılığını verdi. Erdoğan’ın ayrıca, üstü kapalı şekilde CHP’deki değişimle ilgili, “Üst akıl nasıl 6 lideri bir araya getirdiyse bunları da (CHP-İYİ Parti) bir araya getirecektir. Biz hesabımızı ona göre yapacağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ADAY İLAN SÜRECİ

Toplantıda, taslak yerel seçim takvimi de MKYK üyelerine sunuldu. Buna göre, 9-17 Kasım arası yapılacak olan başvurular online olarak alınacak. 19 Kasım’da teşkilâtta temayül yoklamaları başlayacak. 20 Kasım’da belediye başkan adaylarının belirlenmesine ve 24 Kasım’dan itibaren de belediye başkan adaylarının ilanı süreci başlatılacak.

BÜYÜKŞEHİRDEN ADAY ADAYLIĞI 50 BİN TL

Daha önce parti içinde yapılan görüşmelerde büyükşehir belediye başkan aday adaylarından 20 bin TL, il belediye başkan aday adaylarından 15 bin TL, ilçe belediye başkan aday adaylarından ise 10 bin TL müracaat ücreti alınması planlanmıştı. Ancak önceki günkü toplantıda başvuru ücretinin büyükşehir belediye başkan aday adaylarından 50 bin TL, il belediye başkan aday adaylarından 30 bin TL, ilçe belediye başkan aday adaylarından 20 bin TL, belde belediyeleri ve büyükşehir belediye meclis üyeliği adaylarından 10 bin TL ve il genel meclisi üyeliği aday adaylarından ise 5 bin TL olarak alınması kararlaştırıldı. Kadın aday adaylarından bu ücretlerin yarısı, engelli aday adaylarından ise dörtte biri alınacak.

AYŞEGÜL KAHVECİOĞL/ Milliyet