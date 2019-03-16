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Uslu: “Biz talimatı milletten alırız”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Türkiye eski Türkiye değil.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:28
Uslu: “Biz talimatı milletten alırız”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Türkiye eski Türkiye değil. Biz onlara sormadan bu milletin, bu memleketin menfaatine ne varsa onların hepsini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz onlardan değil, milletten talimat alan hareketiz.” dedi.


Milletvekili Atay Uslu, Cumhur ittifakı Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş’ın proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda’da 49 kişinin Cuma namazı sırasında şehit edildiğini hatırlatarak, İslam’ı ve İslam karşıtlığını kendilerine politika haline getirmiş tüm dış güçleri kınadığını kaydetti.


Türkiye’nin hiçbir zaman güçlü olmasının istenmediğini vurgulayan Uslu, “Biz hiçbir zaman güçlü olmayalım istediler. Boynumuz hep bükük olsun istediler. Küçücük bir fiskeyle düşelim, düştüğümüz yerden de kalkmayalım istediler. Ne zaman ayağa kalkmak istesek çelme taktılar. 17 yıldır da böyle oldu. Cumhurbaşkanımız ne zaman ayağa kalkmak istese bir çelme ile karşılaştı bu parti, bu hareket. En son 15 Temmuz’da darbe girişimi oldu. Ağustos ayında ekonomik saldırı oldu. Hep Türkiye birilerinden talimat emir alsın, hiçbir zaman kendi ayakları üzerinde durmasın istediler." dedi.



"Nasıl yaparsınız dediler"


AK parti olarak yaptıkları her icraatın ’Bunu nasıl yaparsınız tek başınıza’ diye sorulandığını söyleyen Atay Uslu,"Biz kanal İstanbul’u yapmak istedik, siz bunu tek başınıza nasıl yaparsınız dediler. Biz dedik ki Atak helikopterleri yapacağız, siz bunu nasıl yaparsınız dediler. Biz şehir hastaneleri yapmak istedik, bize sormadan bunu nasıl yaparsınız dediler. Biz Suriye’den terör örgütü bize füze atıyor biz o bölgeyi temizleyeceğiz dedik, bize sormadan siz bunu nasıl yaparsınız dediler. Her seferinde bunu söylediler ama Türkiye eski Türkiye değil. Biz onlara sormadan bu milletin, bu memleketin menfaatine ne varsa onların hepsini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz onlardan değil, milletten talimat alan hareketiz. Ve milletten aldığımız talimatla milletten aldığımız destekle de 17 yıldır büyük hizmetleri adım adım yerine getiriyoruz. Biz ne yapmak istesek yapmayın diyorlar. Dış mihraklar bunu söylüyor ama maalesef içeride bunların uzantısı da hep bunu yapmayın dediler.” diye konuştu.


Uslu, yerel seçime de değinerek şunları söyledi:“Bir tarafta Cumhur ittifakı, milletin lehine, bu ülkenin bekası için oluşturulmuş, bu millete hizmet için oluşturulmuş bir ittifak. Karşısında da başka bir ittifak var. İttifakta kimlerin var olduğuna baktığımız zaman bu ittifakın niye kurulduğunu, hangi amaçla kurulduğunu biz anlayamıyor gibi gözüksek de aslında biraz irdeleyince gözüküyor. İçimizde, Antalya’mızda, Kaş’ımızda yaşayan CHP’li kardeşlerimiz vardır. İYİ Parti’li kardeşlerimiz vardır. Bizim sözümüz onlara değil. Bu memlekette yaşayan herkesin vatanını, milletini, devletini sevdiğini biliyorum. Hangi partiden olursa olsun ama ben onlara yalnızca şunu söylemek istiyorum. Biraz yukarıda ne oluyor onları görmelerini, bu konuda biraz hassasiyet göstermelerini istiyorum."



Kim kimle yürüyor ona bir bakın


HDP’ye seslenen Uslu, " PKK’nın terör örgütü olduğunu kürsüden söyleyin. Şu ana kadar hiçbir HDP milletvekili PKK’nin terör örgütü olduğunu söyleyememiştir. Yani HDP, PKK’nın uzantısıdır. Şimdi aynı HDP diyor ki, Türkiye’nin batısında Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kazanmayacak diyor, onun için çalışacağız diyor. Ne demek bu? Bu, HDP CHP’ye ve İYİ Parti’ye çalışıyor. Bunu iyi görmek lazım. Kim kimle yürüyor ona bir bakın. Ben Kaşlı kardeşlerimin ona bakacağını düşünüyorum. Bu yerel seçimle bu zihniyetin ne istediğini, bizim ne istediğimizi iyi anlamak lazım. Kaş’ta ne yapacağız bunları görmek lazım.” dedi.


Belediye Başkanı Halil Kocaer’e teşekkür ederek, onun onursal başkan olduğunu dile getiren Uslu, “Mutlu Ulutaş’ın başkan adayı olmasından mutluyuz, ona güçlü bir destek verelim. Biz Kaş’a güveniyoruz. Mutlu insan, mutlu şehir, mutlu Kaş. Adayımız Mutlu Ulutaş.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:28
  1. doğa

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