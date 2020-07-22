Üsküp böreği tarifi | Üsküp böreği nasıl yapılır?
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Lezzetli ve farklı bir börek tarifi arayanlara Üsküp böreğini önerebiliriz. Bu leziz böreği son derece kolay bir yöntemle hazırlayabilirsiniz. İşte, tarifin detayları.
Üsküp böreği tarifi
Malzemeler:
1 adet kabak
- 3 adet yumurta
- 100 gram kuru domates
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- Beyaz peynir
- 1 paket kabartma tozu
- Maydanoz
- Dereotu
- 2 su bardağı un
- 1 adet yumurta sarısı
- Susam
Üsküp böreği nasıl yapılır?
Üsküp böreğini hazırlamaya kabakları rendeleyerek başlayabilirsiniz. Rendelenen kabakları elinizle sıkıp suyunu çıkarın. Sonrasında kabakları bir tel süzgeçte bırakıp süzülmesini bekleyin.
Un haricinde tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Karışıma kabakları ekleyip biraz daha karıştırın.
Karışıma unu ekleyin.
Boza kıvamı elde etmeniz gerekiyor şayet daha akışkansa karışıma yarım su bardağı kadar un eklemenizde yarar var.
Yağlı kağıt serili tepsiye hamuru dökün.
Hamurun üzerine yumurta sarısı sürün.
Dilerseniz böreğinizi susam ile süsleyebilirsiniz.
Böreğinizi 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat, üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
Afiyet olsun.