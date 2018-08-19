Üsküdar’dan milli ilaç üretimine destek

Türkiye’deki tıbbi araştırmalara destek verecek merkez, milli ürünler geliştirerek, dışa bağımlığı azaltmayı amaçlıyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre eczacılık ürünleri kalemi ithalatına ayrılan bütçe her yıl artmakta olup bu kalemin ithalatı 2017 yılında yaklaşık 4,5 milyar dolar civarında seyretmiştir. Milli ürünler geliştirecek olan merkez yoluyla dışa bağımlılık azaltılacak. TRGENMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yılancıoğlu, kök hücre araştırmalarının da yapılacağı merkezde ilaç adayı olacak moleküllerin de tasarlanacağını söyledi.