Üsküdar'da trafik kazası : 1 kişi öldü
İstanbul Üsküdar’da ters yöne dönen tırın altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:55
Harem yönünde seyreden 14 AD 400 plakalı beton yüklü tır, Selimiye Kışlası önündeki ışıklı kavşakta sola dönüş yasağı olmasına karşın ters yöne döndü.
Bu sırada karşı yönden gelen Bahadır Badgın’ın kullandığı 34 EF 2262 motosiklet, kural ihlali yapan tırla çarpıştı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Badgın’ın cenazesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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