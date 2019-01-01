Üsküdar'da şüpheli paket alarmı! Bomba imha uzmanları...
Üsküdar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bulunan bir çanta polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha uzmanları olay yerine gidiyor01 Ocak 2019 Salı 10:53
Üsküdar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları göreve çağrıldı.
Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis olay yerini şerit çekerek, kapatırken bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.
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