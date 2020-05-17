  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hekimlerimiz yetkinler

YHT seferleri başlıyor

Çay izni alanlar yarın gece yolcu

Ejder’in ilk ihracatı Ortadoğu’ya

Türkiye 3 operatörle bilgi çağında mobile 78 milyar lira Yatırdılar
için kalan
Yerel

Üsküdar’da şaşırtan görüntü! Drone’a saldırdı

Üsküdar’da meraklı bir karganın havada Drone'a saldırması gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:27:00 -
Üsküdar’da şaşırtan görüntü! Drone’a saldırdı

Sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar Sahilden görüntü almaya çalışan İhlas Haber Ajansı muhabirinin 'Drone'u bir karga yaklaştı ve 'Drone'a saldırmaya başladı. 'Drone'nun sesinden ve renginden dolayı bir kuş olduğunu zanneden karga havada Drone'u düşürmeye çalıştı. Karganın Drone'A saldırısı ise renkli anlara sahne oldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı