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İSLAM Üsküdar’da Sakal-ı Şerif ilgisi
İSLAM

Üsküdar’da Sakal-ı Şerif ilgisi

Yeniakit Publisher
2024-04-06 04:27:00 -
Üsküdar’da Sakal-ı Şerif ilgisi

Üsküdar’da Kadir Gecesi dolayısıyla Şüheda Camii’nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Derneği Kadir Gecesi’ne özel bir programı düzenlendi. Bin aydan daha mübarek bu gecede dünya birincisi hafızlardan Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlendi ve yurdun birlik ve beraberliği için dualar edildi. Şüheda Camii’nde muhafaza edilen kutsal emanetler arasında bulunan Hz. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif’i her yıl olduğu gibi bu yılda Kadir Gecesi’nde teravih namazının akabinde halkın ziyaretine açıldı.

Kaynak: AA

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