Üsküdar'da lodos kabusu: Dev dalgalar Salacak sahilini dövdü!
Yerel

Üsküdar’da lodos kabusu: Dev dalgalar Salacak sahilini dövdü!

Giriş Tarihi:

İstanbul’da kar yağışının yerini lodosa bırakmasıyla birlikte Üsküdar Salacak sahilinde dev dalgalar oluştu. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) fırtına uyarısı sonrası yükselen dalgalar kıyıyı aşarken, Kız Kulesi çevresinde yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde dondurucu kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının yükselmesi, lodos fırtınasını da beraberinde getirdi. Özellikle Anadolu Yakası’nın simge noktalarından Üsküdar Salacak sahilinde rüzgarın şiddetiyle dalga boyu metrelerce yükseğe ulaştı. Kıyıya vuran dalgalar zaman zaman yürüyüş yollarına kadar taşarken, fırtınaya rağmen Kız Kulesi’ni izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler dev dalgalar karşısında zorlukla ilerleyebildi.

FIRTINA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK: YETKİLİLERDEN KRİTİK UYARI

AKOM ve meteoroloji uzmanları, lodos yönlü rüzgarların etkisini artırarak devam edeceği konusunda İstanbulluları uyardı. Sahil kesimlerinde dalga taşmalarına, iç kesimlerde ise çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Yetkililer, özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek iptallere karşı vatandaşların güncel duyuruları takip etmesi gerektiğini hatırlattı.

