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Yerel Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Yerel

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü

Üsküdar, Bulgurlu Mahallesi'nde, bir inşaatın istinat duvarı toprak kayması sonucu çöktü.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:06:00 -
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü

Üsküdar'daki bir inşaat alanında, istinat duvarı çöktü. Alınan bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde Bulgurlu Mahallesi’nde, katlı otopark, pazar yeri ve yüzme havuzunun yapılacağı inşaat alanındaki çalışma sırasında toprak kayması yaşandı.

Toprak kaymasının ardından, inşaat alanının yanındaki bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Çökme nedeniyle inşaat alanının bitişiğindeki 7 katlı binanın giriş kat dairesinde maddi hasar meydana geldi.

Üsküdar Belediyesi yetkilileri, istinat duvarı çöken sitede gerekli dolguların yapıldığını, vatandaşların binayı tahliye etmelerini gerektirecek bir tehlike olmadığını ve inşaat alanında sürekli kontrol yapıldığını belirtti.

Bu arada hasar yaşanan dairedeki masrafların yüklenici firma tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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