Üsküdar'da emeklinin 15 milyon 500 bin lirasını çalan sahte polis çetesi yakalandı

Üsküdar'da 79 yaşındaki emekli A.A.'yı telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve "Adınız sahte dolar ve altın operasyonuna karıştı. Evdeki paraları ve altınları kontrol edeceğiz" diyerek 15 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çalan 5 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin eve gelerek bir poşet içinde para ve ziynet eşyalarını çaldıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 26 Eylül'de başvuran A.A., kendisini telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikâyetçi oldu.

Emekli A.A. ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söyleyip adının sahte altın ve döviz operasyonuna karıştığını söylediler. Evdeki para ve altınları kontrol etmek için alacaklarını belirttiler. Onlara inandım. Evime gelen polis olduğunu söyleyen kişiye evde bulunan para ve ziynet eşyalarını teslim ettim. O gün oruç tutuyordum. Paraları ve altınları almaya gelen kişi bana '1,5-2 saat içinde emanetleri getiririz. Sen iftarını yaptıktan sonra geliriz.' diyerek evden ayrıldı. Ancak bir daha hiç geri gelmeyince dolandırıldığımı anladım."

Şüpheli evlerin resmini çekip apartmanda yaklaşık yarım saat kalmış

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, parayı almaya gelen kişinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde bir süre sokakta bekleyen şüphelinin evlerin resimlerini çektiği, daha sonra A.A.'nın bulunduğu apartmana yöneldiği görüldü. İçeride yaklaşık yarım saat kalan şüpheli, görüntülere göre para ve altın dolu çantayla binadan ayrıldı.

Çanta kafeteryada el değiştirdi, Fatih'te kripto paraya çevrildi

Görüntülerin izini süren polis, şüphelinin bir süre sonra çantayı kendisini bir kafeteryada bekleyen başka bir kişiye teslim ettiğini belirledi. Çalışmalarda bu kişinin çantayı bir gün boyunca kendisinde tuttuğu, ardından Fatih bölgesine giderek altın ve dövizi kripto paraya çevirip soğuk cüzdana attırdığı tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 5 şüpheliyi yakaladı

Ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Para ve altınları almaya gelen, daha sonra teslim alan ve kripto paraya çevirerek soğuk cüzdana atan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden A.A.'nın evine gelerek para ve ziynet eşyalarını çalan şüpheli, kendi payına düşen 50 bin lira, 1 tam altın ve 2 gram altını polise teslim etti. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin, kripto paraların atıldığı soğuk cüzdanın izini sürerek çalınan paraya ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.