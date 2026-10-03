Kendi ameliyatını yapmak zorunda kaldı! Aynaya bakarak apandistini aldı!

İKİ SAAT BOYUNCA KENDİ KARNINI AÇTI Ameliyat ilerledikçe Rogozov'un durumu daha da zorlaştı. Kanama artıyordu ve kendisini giderek daha güçsüz hissediyordu. Operasyon sırasında bağırsak bölgesinde de yaralanma meydana geldi ve burayı dikmek zorunda kaldı. Başının dönmeye başladığını fark edince birkaç dakikada bir kısa molalar verdi. En kritik anda apandisine ulaştığında organın tabanında koyu renkli bir bölge gördü. Bu, apandisin patlamak üzere olduğunu gösteriyordu. Rogozov daha sonra tuttuğu günlüğünde ameliyat sırasında kalbinin yavaşladığını ve ellerinin adeta lastik gibi hissettirdiğini yazdı. Ancak pes etmedi. Yaklaşık iki saat süren ameliyatın sonunda apandisini tamamen çıkarmayı ve yarayı dikmeyi başardı.