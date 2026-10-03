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Kendi ameliyatını yapmak zorunda kaldı! Aynaya bakarak apandistini aldı!

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Kendi ameliyatını yapmak zorunda kaldı! Aynaya bakarak apandistini aldı!

Antartika'da görev yaptığı esnada şiddetli karın ağrısıyla uyanan 27 yaşındaki cerrah Leonid Rogozov, yakınlarda hastane olmadığı için ayna kullanarak kendi apandistini aldı!

#1
Foto - Kendi ameliyatını yapmak zorunda kaldı! Aynaya bakarak apandistini aldı!

Antarktika'nın dondurucu koşullarında görev yapan 27 yaşındaki Sovyet cerrah Leonid Rogozov, bir gece şiddetli karın ağrısıyla uyandı. Kısa sürede durumunun ciddi olduğunu anladı. Teşhis belliydi ancak büyük bir sorun vardı. Yardım isteyebileceği başka bir doktor ya da hastaneye ulaşma imkanı yoktu.

#2
Foto - Kendi ameliyatını yapmak zorunda kaldı! Aynaya bakarak apandistini aldı!

Rogozov'un önünde yalnızca iki seçenek vardı. Ya bekleyip hastalığın ilerlemesini göze alacaktı ya da hayatını kurtarmak için daha önce kimsenin kolay kolay hayal bile edemeyeceği bir şeyi yapacaktı...

#3
Foto - Kendi ameliyatını yapmak zorunda kaldı! Aynaya bakarak apandistini aldı!

ANTARKTİKA'NIN ORTASINDA ÇARESİZ KALDI Rogozov, 1961 yılında 12 kişilik Sovyet Antarktika seferinin bir parçası olarak Novolazarevskaya İstasyonu'nda görev yapıyordu. Nisan ayının sonlarına doğru kendisini yorgun ve halsiz hissetmeye başladı. Ardından bulantı ve karnının sağ tarafında şiddetli ağrı ortaya çıktı.

#4
Foto - Kendi ameliyatını yapmak zorunda kaldı! Aynaya bakarak apandistini aldı!

Bir cerrah olan Rogozov, belirtilerin akut apandisite işaret ettiğini hemen anladı. Normal şartlarda rutin kabul edilen bir ameliyat onun için ölüm kalım meselesine dönüşmüştü. İstasyona yardım ulaştırılması da mümkün değildi. Rusya'dan Antarktika'ya yapılan yolculuk 36 gün sürüyordu ve geminin geri dönmesine daha aylar vardı. Yoğun kar yağışı ve fırtınalar nedeniyle uçakla yardım gönderilmesi de mümkün değildi.

#5
Foto - Kendi ameliyatını yapmak zorunda kaldı! Aynaya bakarak apandistini aldı!

KENDİ KENDİNE AMELİYAT OLMAYA KARAR VERDİ Rogozov'un apandisinin patlaması halinde hayatının tehlikeye gireceğini biliyordu. Bunun üzerine hayatını kurtarmak için kendi kendine ameliyat yapmaya karar verdi. Ameliyat öncesinde ayrıntılı bir plan hazırladı. İki arkadaşını asistan olarak görevlendirdi. Onlardan cerrahi aletleri kendisine vermelerini, lambayı doğru açıya getirmelerini ve bir ayna tutmalarını istedi. GENEL ANESTEZİ MÜMKÜN DEĞİLDİ Kendi kendine ameliyat yapan Rogozov'un genel anestezi alma şansı yoktu. Karın bölgesine lokal anestezi uyguladı ancak ameliyatın ilerleyen aşamalarında daha fazla ağrı kesici kullanmadı. Ameliyat sırasında bilincinin açık kalması gerekiyordu.

#6
Foto - Kendi ameliyatını yapmak zorunda kaldı! Aynaya bakarak apandistini aldı!

GENEL ANESTEZİ MÜMKÜN DEĞİLDİ Kendi kendine ameliyat yapan Rogozov'un genel anestezi alma şansı yoktu. Karın bölgesine lokal anestezi uyguladı ancak ameliyatın ilerleyen aşamalarında daha fazla ağrı kesici kullanmadı. Ameliyat sırasında bilincinin açık kalması gerekiyordu., Başlangıçta işlemi bir aynanın yansımasına bakarak gerçekleştirmeyi planladı. Ancak aynadaki görüntünün ters olması işleri daha da zorlaştırdı. Bunun üzerine ameliyatın büyük bölümünü dokunarak ve hislerine güvenerek yapmak zorunda kaldı.

#7
Foto - Kendi ameliyatını yapmak zorunda kaldı! Aynaya bakarak apandistini aldı!

İKİ SAAT BOYUNCA KENDİ KARNINI AÇTI Ameliyat ilerledikçe Rogozov'un durumu daha da zorlaştı. Kanama artıyordu ve kendisini giderek daha güçsüz hissediyordu. Operasyon sırasında bağırsak bölgesinde de yaralanma meydana geldi ve burayı dikmek zorunda kaldı. Başının dönmeye başladığını fark edince birkaç dakikada bir kısa molalar verdi. En kritik anda apandisine ulaştığında organın tabanında koyu renkli bir bölge gördü. Bu, apandisin patlamak üzere olduğunu gösteriyordu. Rogozov daha sonra tuttuğu günlüğünde ameliyat sırasında kalbinin yavaşladığını ve ellerinin adeta lastik gibi hissettirdiğini yazdı. Ancak pes etmedi. Yaklaşık iki saat süren ameliyatın sonunda apandisini tamamen çıkarmayı ve yarayı dikmeyi başardı.

#8
Foto - Kendi ameliyatını yapmak zorunda kaldı! Aynaya bakarak apandistini aldı!

SOVYETLER BİRLİĞİ'NE DÖNDÜĞÜNDE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ Rogozov, Antarktika'daki görevini tamamladıktan sonra ülkesine döndü. Hikayesi Sovyetler Birliği'nde büyük yankı uyandırdı ve kendisine Kızıl İşçi Bayrağı Nişanı verildi. Dönemin Sovyet propagandasında Rogozov'un hikayesi, ülkenin genç neslinin dayanıklılığını gösteren bir başarı olarak kullanıldı.

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