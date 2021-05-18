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Gündem Üsküdar’da denizin dibi görüntülendi! Bakın neler çıktı
Gündem

Üsküdar’da denizin dibi görüntülendi! Bakın neler çıktı

İstanbul Üsküdar’da denizin dibini dolduran onlarca araç lastiği su altı drone ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:54:00 -

İstanbul Üsküdar Sahili’nde gemilerin karaya yanaşmak için kullandıkları tahmin edilen onlarca araç lastiği denizin dibini kirletiyor. Kız kulesi çevresinde ve Üsküdar Sahilinde görüntülenen araç lastikleri bu kadarına pes dedirtti. Onlarcası aynı yerde toplanan lastikler doğaya verilen zararı gözler önüne seriyor. Havadan görüntülenen lastiklerin ne kadar fazla olduğu rahatlıkla gözler önüne seriliyor. Gemiler karaya yanaşmak için tampon olarak kullandığı lastikler denize atılması ve düştüğünde geri alınmaması deniz yaşamına büyük zarar veriyor. Mikro düzeyde parçalanan lastiklerin tamamen kaybolması bin yıldan uzun bir süre alabiliyor.

“Denizin altındaki lastikler ekolojik dengeyi bozuyor”

Denizin dibinde birçok araç lastiğinin olduğunu vurgulayan sanayi dalgıcı Birkan Erdem, “Denizin altındaki lastikler ekolojik dengeyi bozuyor. Bunların bin ila dört bin yıl arasında kaybolduğunu biliyoruz. Bu süre içinde suya karışarak suyu zehirliyor. Balıklarda zehirleniyor onları yediğimiz için bizde zehirleniyoruz. Lastikler denize değil geri dönüşüme gönderilmesi gerekiyor. Bir dalgıcın kendi başına bir lastiği çıkarması zordur. Vinç yardımı ile ancak çıkartılabilir” ifadelerini kullandı.

“Lastikleri dalgıçlar kendi başına çıkaramaz”

İstanbul Boğazının bir çok noktasında dalışlar yapan İsa Şahintürk ise, “Maalesef lastikler Kız kulesi çevresinde daha yoğun ama neredeyse her iskelede buna benzer manzaralar görmek mümkün. Gemi ve teknelerin yanaştığı neredeyse tüm limanların lastikleri denize düşüyor. Düştüğünde ise oradan çıkarılmıyor. Görüntülerde uzun yıllar orada kaldığı belli oluyor, üzerini yosunlar kaplıyor ama lastikler orada kalıyor. Bu lastikler dalgıcın kendi başına çıkarabileceği şeyler değil. Belediyelerin veya başka kuruluşların bunları buradan toplatması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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