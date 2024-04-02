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Yerel Üsküdar’da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu
Yerel

Üsküdar’da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu

Yeniakit Publisher
2024-04-02 07:04:00 -
Üsküdar’da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu

Üsküdar sahil yolunda bir vatandaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atladı. Şahıs, denizde bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.

Olay saat 22.00 sıralarında Üsküdar Kız Kulesi’nin karşısına yakın bir alanda gerçekleşti. Kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atlayan vatandaş, iddiaya göre uzun bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Ekipler durumu sahil güvenlik ekiplerine ve kıyı emniyetine bildirdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyeti ekipleri sahil şeridi boyunca geniş çaplı arama başlattı.

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