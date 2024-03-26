  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den dalga geçer gibi İsrail açıklaması: Silahlarımızı uluslararası hukuka uygun kullanıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan siyonistleri kudurtan Gazze çıkışı

İmamoğlu'ndan canlı yayında skandal villa İtirafı

CHP'ye yakın gazeteci para kulesi skandalını anlattı: CHP'de hiç makbuz ve dekont yok

Müthiş gelişme! Selçuk Bayraktar rakamları açıkladı

Mücahid Kassam Tugayları siyonist askerlerini pusuya böyle düşürdü!

Yeniden Refah'ın İBB adayından skandal sözler: Beddua ediyoruz!

Onlarca kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov'a Rusya devlet ödülü verildi

AK Parti'den BMGK'nın 'Gazze'de ateşkes' kararına ilişkin mesaj! 'Yoğun diplomasinin sonucudur'

AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ'dan İzmir'e indirim müjdesi
Siyaset Üsküdar'da CHP vandalizmi! CHP'liler yaşlı adamla böyle dalga geçti!
Siyaset

Üsküdar'da CHP vandalizmi! CHP'liler yaşlı adamla böyle dalga geçti!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 10:17:00 - 2024-03-26 10:17:43

Üsküdar'da seçim çalışması yapan CHP'li gençler, "Laiklik elden gidiyor." sözleriyle gündem olan Süleyman Çakır ile karşılaştı. Yaşlı adamın etrafına toplanan gençler çığırtkanlık yaparak ve alaycı tavırlarla Süleyman dedeyi rahatsız etti.

Üsküdar'da seçim çalışması yapan CHP'li gençler, "Laiklik elden gidiyor." sözleriyle gündem olan Süleyman Çakır ile karşılaştı. Yaşlı adamın etrafına toplanan gençler çığırtkanlık yaparak ve alaycı tavırlarla Süleyman dedeyi rahatsız etti.

Vatandaşlar 'bunlar iktidar olsa kim bilir daha neler yapacaklar' diyerek tepki gösterdi.

CHP'li gençlerin üstüne yürüdüğü ve alay ettiği Süleyman dede daha fazla dayanamayarak olay yerinden uzaklaştı.

CHP evlere şenlik! Özgür Özel mitingde yine rezil oldu
CHP evlere şenlik! Özgür Özel mitingde yine rezil oldu

Siyaset

CHP evlere şenlik! Özgür Özel mitingde yine rezil oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son seçimi bilen ünlü anketçi duyurdu: AK Parti şu an CHP'nin elindeki o ili kesin kazanacak
Son seçimi bilen ünlü anketçi duyurdu: AK Parti şu an CHP'nin elindeki o ili kesin kazanacak

Gündem

Son seçimi bilen ünlü anketçi duyurdu: AK Parti şu an CHP'nin elindeki o ili kesin kazanacak

Batı hayranı CHP'nin kirli zihniyeti! Milleti aşağılayan Hasan Akgün'den hadsiz sözler
Batı hayranı CHP'nin kirli zihniyeti! Milleti aşağılayan Hasan Akgün'den hadsiz sözler

Siyaset

Batı hayranı CHP'nin kirli zihniyeti! Milleti aşağılayan Hasan Akgün'den hadsiz sözler

CHP'li gazeteci anlattı: İzmir elden gidebilir! Kılıçdaroğlu büyük ihtimal dönecek
CHP'li gazeteci anlattı: İzmir elden gidebilir! Kılıçdaroğlu büyük ihtimal dönecek

Gündem

CHP'li gazeteci anlattı: İzmir elden gidebilir! Kılıçdaroğlu büyük ihtimal dönecek

CHP'ye yakın gazeteci para kulesi skandalını anlattı: CHP'de hiç makbuz ve dekont yok
CHP'ye yakın gazeteci para kulesi skandalını anlattı: CHP'de hiç makbuz ve dekont yok

Gündem

CHP'ye yakın gazeteci para kulesi skandalını anlattı: CHP'de hiç makbuz ve dekont yok

CHP'deki para sayma görüntüleri muhalif medya ve partilileri de çıldırttı! "Amaçları İstanbulluyu soymak"
CHP'deki para sayma görüntüleri muhalif medya ve partilileri de çıldırttı! “Amaçları İstanbulluyu soymak”

Gündem

CHP'deki para sayma görüntüleri muhalif medya ve partilileri de çıldırttı! “Amaçları İstanbulluyu soymak”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hani bunları

Hani bu ermeni, yunan ve yahudi tohumlarını birisi denize dökmüştü!

kararsız

Süleyman dedenin oraya kendi gitmiş olma ihtimali yüksek. kalabalığı gördüğü yere koşuyor çünkü.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23