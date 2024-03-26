Üsküdar'da CHP vandalizmi! CHP'liler yaşlı adamla böyle dalga geçti!

Üsküdar'da seçim çalışması yapan CHP'li gençler, "Laiklik elden gidiyor." sözleriyle gündem olan Süleyman Çakır ile karşılaştı. Yaşlı adamın etrafına toplanan gençler çığırtkanlık yaparak ve alaycı tavırlarla Süleyman dedeyi rahatsız etti.

Vatandaşlar 'bunlar iktidar olsa kim bilir daha neler yapacaklar' diyerek tepki gösterdi.

CHP'li gençlerin üstüne yürüdüğü ve alay ettiği Süleyman dede daha fazla dayanamayarak olay yerinden uzaklaştı.