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Aktüel

Üsküdar’da anaokulu öğrencileri maketleriyle buluştu

Üsküdar’da bir anaokulunda öğrenciler adına yapılan maketler miniklerle buluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:42:26 -
Üsküdar’da anaokulu öğrencileri maketleriyle buluştu

Üsküdar’da bir anaokulunda öğrenciler adına yapılan maketler miniklerle buluşturuldu. Okul öncesi özel eğitim kurumlarının açılmasıyla birlikte öğrenciler, sosyal mesafeli oyun etkinliğinde gönüllerince eğlendi.


Üsküdar’da bulunan bir anaokulunda korona virüs nedeniyle ilginç bir 23 Nisan kutlaması yapılmıştı. Anaokulu öğrencilerinin adına yapılan maketler, öğrencilerin ses kayıtlarıyla konuşturularak kutlanması bayramda renkli görüntülere sahne olmuştu.


Yeni normal hayata geçişle birlikte okul öncesi özel eğitim kurumlarının açılmasıyla öğrenciler okulun ilk gününde maketleriyle buluştu. Kendi fotoğraflarından oluşan maketleri gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Korona’ya yönelik alınan tedbirler kapsamında öğrenciler ateş ölçer cihazlarıyla ateşleri ölçülerek okula alındı. Öğrenciler için okulun ilk gününde oyun etkinliği düzenlendi. Sosyal mesafe çemberi etrafında müzikle dans eden çocuklar gönüllerince eğlendi.



“Sosyal mesafe alanlarını oluşturduk”


Okul müdürü Engin Çakmak, “Çok mutluyuz ama bir o kadar da tedirginiz. Sosyal mesafe alanlarını oluşturduk. Bu dönemde hükumetimiz, bakanlarımız güzel bir yol izlediler. Allah emeği geçen herkesten, sağlıkçılardan razı olsun” dedi.


Arkadaşlarıyla birlikte sosyal mesafeli oyun oynayan çocuklar, mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

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