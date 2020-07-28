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Aktüel

Üsküdar'da 1 metre 12 santimetre boyunda iguana bulundu

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali: - "Veteriner hekim arkadaşlarımız gerekli sağlık kontrollerini yaptı. Sağlığı konusunda bir problem yok. Bakımına burada devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:36:04 -
Üsküdar'da 1 metre 12 santimetre boyunda iguana bulundu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bulunan 1 metre 12 santimetre boyunda ve 6 yaşında olan iguana, Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, gazetecilere yaptığı açıklamada dün, Altunizade Mahallesi'nde vatandaşların bir bahçede iguana gördüklerine dair ihbarlar geldiğini anlattı.

Ekiplerin söz konusu adrese gittiğini belirten Uzunali, şunları söyledi:

"İguanayı yakalayıp belediyemizin veterinerliğine getirdik. Burada veteriner hekim arkadaşlarımız gerekli sağlık kontrollerini yaptı. Sağlığı konusunda bir problem yok. Bakımına burada devam ediyoruz. Otçul bir hayvan.Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile iletişime geçtik. Haber bekliyoruz. Gelecek habere göre hareket edeceğiz. Haber gelinceye kadar burada bakımını sürdüreceğiz."


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